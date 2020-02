Nu er vandrørene i stykker: Riget-byggeri til milliarder ramt af nye problemer

Dronning Margrethe har været forbi til den officielle åbning, og alt var lagt til rette til, at patienterne skulle rykke ind i det nye, milliarddyre byggeri.

Men nu udskydes indflytningen yderligere i det store Nordfløj-byggeri ved Rigshospitalet.

Det er nemlig nu konstateret skader på varmtvandsrørene i hospitalets nye byggeri til 1,85 milliarder kroner, som er en del af de såkaldte supersygehus-projekter.

Det betyder, at centrale dele af rørene – fra fjerde til syvende sal – skal udskiftes. Rigshospitalet har derfor besluttet at udskyde dele af indflytningen, der var planlagt til 8. marts.

Rigshospitalet håber, at diagnostikken og eventuelt nogle operationsstuer kan tages i brug til marts som planlagt. Resten af indflytningen kan ske, når de berørte rør er skiftet.

Det er endnu for tidligt at sige, præcis hvor lang tid det tager. Rigshospitalets foreløbige vurdering er, at reparationerne kan være på plads om ca. fire måneder, oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

»Det er frygteligt frustrerende. Vi har alle set frem til at få taget den Nordfløj i brug, og nu kommer der så til at gå yderligere tid. Det er næsten ikke til at fatte, selv om man også kan være glad for, at der ikke nåede at komme patienter ind i bygningen, så vi havde skullet til at flytte dem ud igen,« siger formanden for den den politiske følgegruppe for projektet, Leila Lindén (S).

Projektet er i forvejen forsinket som følge af blandt andet vandskader, håndværkermangel og kontroverser med en entreprenør.

Senest blev det udskudt, da der opstod problemer med luftforsyningen på en række af de topmoderne operationsstuer.

Ligeledes har økonomien og fremdriften i Nordfløj-byggeriet været truet af en langvarig tvist med en storentreprenør på projektet, der har anlagt voldgiftssag mod regionen.

Taber regionen den sag, venter der regionen – og skatteyderne – en betydelig ekstra regning, hvilket har bidraget til, at sundhedsministeriet har sat projektet på Rigshospitalet under skærpet tilsyn, fordi det vurderes, at der er en øget risiko for, at økonomien og tidsplanen skrider.

I denne omgang handler problemerne om skader, der har form af små utætheder på selve rørene, der derfor lækker vand.

Problemet er ifølge Rigshospitalet blevet opdaget så tidligt, at vandet ikke har forvoldt skade på bygning og udstyr.

Rigshospitalet er ved at afdække årsagerne til skaderne på rørene. Blandt de mulige forklaringer nævnes, at der er kommet nogle metalspåner ind i rørene ved overskæring, eller at der er doseret for meget klor i det vand, som dele af rørene er skyllet igennem med.

Under alle omstændigheder udestår der nu en afklaring af, hvem der har ansvaret, ligesom der er et økonomisk aspekt ved sagen.

Den foreløbige vurdering er, at det vil koste 10-20 mio. at skifte de ødelagte rør. Forsikringsselskabet har imidlertid anerkendt skaden.

Dermed kommer udbedringen ikke til at gå nævneværdigt ud over økonomien i Nordfløjen, oplyses det.