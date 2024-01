Samfund Abonnement

Nu er et stort skridt taget til CO₂-begravelse under vores fødder

Fem områder under Danmark er udpeget som velegnede CO₂-lagre, og nu er ansøgningerne væltet ind for at medvirke til fremtidens store klimaløsning. Men lokalt er der begyndende uro over udsigten til at skulle bo oven på millioner af ton CO₂.