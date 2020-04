Nu er den her: En ny test skal give klarhed over danskernes flokimmunitet

Det er flere uger siden, at overlæge Henrik Ullum bestilte tusindvis af kinesiske antistof-test gennem et hollandsk firma.

Men det hollandske firma har ikke løst opgaven. Testene er strandet i Kina.

Noget rigtig skidt, for testene kan blive afgørende for, hvordan myndighederne styrer det danske samfund gennem coronakrisen.

En antistof-test fortæller, om man har været smittet med Covid-19 og har udviklet immunitet over for coronavirus. Landsdækkende testdata vil derfor vise, hvor langt Danmark er fra at opnå flokimmunitet, og dataene vil kunne give et praj om, hvad vi som land har i vente, og hvornår politikerne gør klogest i at åbne landet op.

Henrik Ullum er overlæge og professor på Rigshospitalet, han har ingen erfaring med kinesisk diplomati, og hvordan man får 18.000 strandede antistof-test hentet ud af Kina. Derfor var han også lettet, da det for få dage siden viste sig, at en anonym donor på eget initiativ havde købt antistof-test til det danske sundhedsvæsen. Vedkommende havde ressourcer og viden nok til at skaffe og betale 100.000 anti-stoftest fra Kina til Danmark.

Testene er landet i Danmark, og de er på få dage fordelt ud i hele landet, og fra i morgen vil tusindvis af bloddonorer blive spurgt, om de vil testes.

Testen kræver et prik i fingeren, og i løbet af 15 minutter vil en graviditetslignende testpind vise en eller to streger. I de fleste danske blodbanker vil testen dog blive taget fra det i forvejen tappede blod.

De testede vil få personligt svar på, om de har været smittet med Covid-19, og det danske samfund vil få svar på, hvor mange borgere, der har udviklet immunitet. Fra næste uge vil testresultater løbende blive offentliggjort.

Lang vej endnu

Allerede denne uge har to regioner afprøvet testene på bloddonorer.

Kun 27 ud af 1000 bloddonorer i Region Hovedstaden havde dannet antistoffer mod coronavirus. I Region Midtjylland var det ikke en eneste ud af 244 testede.

Hvis flokimmunitet er en del af Danmarks strategi mod Coronavirus, er de lave tal på godt 3 pct. dårlig nyt.

Cirka 60 pct. af befolkningen - 3,6 millioner danskere – skal have haft sygdommen, før der er opnået bred immunitet mod sygdommen dvs. flokimmunitet.

De foreløbige testresultater skal tage med et gran salt. Testgruppen er lille, der er falsk negative og bloddonerer er formodentlig sundere end gennemsnitsbefolkningen.

Men med de forbehold siger Henrik Ullum, at tallene fortæller ham »at vi kun er ved foden af bakken. Der er lang vej endnu« i forhold til Covid-19’s indtog i landet.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi, siger, at de foreløbige testtal giver ham »panderynker«, fordi er så lave, når flokimmunitet kræver op mod 60 pct.

»Det er i virkeligheden det tal, der siger noget om risikoen for, at det eksploderer igen,« siger Torben Mogensen.

Kan bruges strategisk

Udover at give et indblik i generel immunitet kan antistof-testen også vise, hvilke grupper, der er særligt udsatte.

Indtil videre viser sidste uges sparsomme testresultater, at »der ikke er hverken slående køns- eller aldersforskel« i hvem der har dannet antistof over for coronavirus, »det er jævnt fordelt«, siger Henrik Ullum.

Når de mange tusind testresultater bliver registreret, kan dataen også bruges strategisk:

»Det kan bruges som styringsredskab, hvis vi skal have differentieret adfærd i befolkningen efter immunitet,« siger han og nævner som et tænkt eksempel, at det f.eks. kan være klogest lade immune grupper besøge landets ældre på plejehjem.

Går alt vel, vil testene også kunne bruges til at »høste immunplasma«, hvis immune borgere vil donere deres blodplasma.

Danske forskere har allerede ansøgt om tilladelse til at lave kliniske forsøg af det.

Foreløbigt er testene målrettet bloddonorer. Henrik Ullum håber, at de kan udbredes til sundhedspersonale