Nu åbner døren sig for Maiken Frost Burden. Flere udlændinge skal have grønt lys til job på trængte sygehuse

Regeringen vil bløde op på firkantede regler, som har gjort det urimeligt »bøvlet« for udenlandske læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner at få autorisation til at arbejde i Danmark.