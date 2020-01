Norge udsender næsthøjeste farevarsel for dårligt vejr

Danskere, der er taget på skiferie i Norge, kan ende med at blive voldsomt skuffede, for et kraftigt lavtryk får temperaturen til at stige de næste dage.

Farevarslet er opgraderet til »orange«, som er det næsthøjeste niveau. Det skriver NRK.

»Det er et lavtryk med meget nedbør, som nåede fastlandet natten til mandag,« siger Per Egil Haga, vagthavende ved Meteorologisk Institutt til NRK.

Og det er dårligt nyt for alle skientusiaster, der er rejst til de norske løjper, for der meldes flere steder om risiko for jord- og sneskred, mens der andre steder end ikke er sne nok til at stå på ski.

Problemet er dog ikke kun, at skiturister risikerer at blive skuffede, men de varmere vejrforhold er økonomisk set også særdeles faretruende for de norske skicentre.

På grund af snemangel er flere skisportsteder i Norge pressede og kæmper med at holde åbent. Norske medier har berettet om skisportsteder, der er blevet nødt til at optage millionlån i bankerne og bede kommunen om hjælp.

Det var tilfældet med Breimsbygda skicenter.

»Tre af de sidste fire vintre har været elendige – og det gælder også denne. Man skal jo have sne for at kunne holde sig kørende. Så jeg tænker jo selvsagt på det: Hvad sker der næste år?« siger driftsleder Runar Kleppe til NRK.

Runar Klemme fortæller videre, at han har været nødsaget til at tage millionlån i banken, som skal betales tilbage.

Fra mandag og 12 timer frem forventes det, at der kommer særligt meget nedbør. 60-70 mm inden for et døgn.

Myndighederne bringer samtidig med varslingen en opfordring til, at alle, der færdes i fjeldene, ser sig godt for, og at man bør vælge ruten med omhu, hvis man skal ud at køre.