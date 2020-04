Niårig coronasmittet vækker opsigt: Var i kontakt med 172 andre, men smittede ingen

En niårig blev smittet med coronavirus på en rejse til det østlige Frankrig. Det var dog ikke det eneste, han blev smittet med, idet han også fik sig en ganske almindelig forkølelse og en influenza. Drengens søskende blev smittet med de sidstnævnte sygdomme, men ingen af dem har opsnappet coronavirus.

Drengen deltog i tre skiskoler, men ingen af de 172 personer, som den niårige dreng har været i kontakt med, er blevet smittet med coronavirus. Efter at have været i kontakt med drengen, blev alle 172 personer holdt i karantæne.

Det skriver The Guardian, der baserer artiklen på en undersøgelse, som er blevet udgivet i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases – et tidsskrift, som hører under Oxford University.

Tilfældet kan ifølge forskere være et svar på spørgsmålet om, hvorvidt børn smitter i lige så høj grad som andre aldersgrupper. Public Health France har ligeledes undersøgt smittetilfældet og konkluderer også, at drengen ikke har smittet andre.

»En dreng, der også har andre respiratoriske vira, deltog i tre skiskoler, mens han var symptomatisk. Alligevel gav han ikke smitten videre, hvilket antyder, at børn smitter på en anden måde end voksne,« siger Kostas Danis, der er epidemiolog ved Public Health France, til AFP.

Milde symptomer

Drengen havde ifølge The Guardian kun milde symptomer, og han havde så lille en virusmængde i kroppen, at den knap nok var målbar. Ifølge The Guardian mener forskerne, at dette kan være årsagen til, at han ikke gav virussen videre til andre.

Forskerne mener desuden, at børn generelt spreder smitten i mindre grad, fordi de i hovedreglen kun har milde symptomer.

»Børn er måske ikke en en stor kilde til transmissioner af denne nye virus,« skriver forskerne, der dog understreger, at det endnu ikke står klart, hvorfor børn får milde forløb.

Nyheden om, at den niårige dreng ikke smittede andre, kommer efter, at myndighederne har åbnet for dagtilbud og de mindste skoleklasser.

Statsminister Mette Frederiksen gjorde det klart på et pressemøde 6. april, at det nu er tid til at få skoletasken på ryggen som led i genåbningen af landet.

Det er blevet diskuteret vidt og bredt, om det er forsvarligt på ny at sende børn ud i samfundet. Regeringen er i den forbindelse blevet beskyldt for at anvende børn som prøveklud.

University College London har ifølge The Guardian tidligere konkluderet, at åbning af skoler kun vil have en lille betydning for spredningen af smitten.