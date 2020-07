Narkosalg, bilræs og støj hele natten: Lystbådehavn hærges af unge »uden for pædagogisk rækkevidde«

Godmorgen og velkommen til dagens nyhedsoverblik.

Vi begynder med en kort påmindelse til de danskere, der planlægger at rejse på sommerferie i Europa: Vær opmærksom klokken 16, for her offentliggøres Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledninger. Ud fra det aktuelle smitteniveau i landene vil Udenrigsministeriet nok en gang fastsætte, hvilke lande og svenske regioner der er »åbne« for danske turister – og hvilke det frarådes at rejse til som turist.

Berlingske har i øvrigt spurgt den tidligere direktør i Statens Serum Institut og to overlæger om, hvad man bør være opmærksom på, hvis man planlægger en udlandsrejse i år.

Inden vi bevæger os ned i nyhedsoversigten, skal vi lige slå et smut forbi de friske coronatal fra ind- og udland.

Bekræftede smittede i Danmark: 12.900

Antal bekræftet døde i Danmark: 609

Antal bekræftet overstået smitte: 12.001

Antal bekræftede smittede på verdensplan: 12.012.720

Antal døde på verdensplan: 548.914

Du kan læse mere om dagens coronatal her.

Aarhus Lystbådehavn plages af uro

På områderne ved Aarhus Lystbådehavn og Aarhus Ø har flere sejlere den seneste tid oplevet, at unge går om bord på bådene – også selv om bådens ejer opholder sig på båden. Flere melder om forsøg på indbrud.

Området har været plaget af larm og truende adfærd til langt ud på natten, bilræs og salg af narko, skriver Jyllands-Posten. Borgere i området føler sig utrygge, og der er nu ansat fire vagter, der skal forsøge at skabe ro i området.

Rådmand for Kultur- og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), holdt tirsdag et ekstraordinært borgermøde i Aarhus Sejlklubs klubhus for at diskutere problemerne med borgerne i området.

»Nogle af de unge, der er tale om, er uden for pædagogisk rækkevidde, så der er ikke ét greb, der kan løse det hele. Vi skal finde en fælles løsning ud fra en holistisk tilgang og fortsætte samarbejdet mellem blandt andet politiet og de sociale myndigheder,« siger Rabih Azad-Ahmad til Jyllands-Posten.

Få overblikket - hver dag Coronavirussen har lukket Danmark og spredt sig over hele verden. Hundrede tusinder er bekræftet smittet verden over, og tusindvis af dødsfald er registreret. På Berlingske følger vi coronavirussen og dens konsekvenser tæt, og du kan med nyhedsbrevet Berlingske Morgen hver dag modtage et overblik i din indbakke med de seneste udviklinger fra ind- og udland og dagens vigtigste historier.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver dag sender mig et nyhedsbrev med de seneste nyheder fra ind- og udland og vigtigste historier om coronavirussen. Nyhedsbrevet kommer hver dag, kl. 7 i hverdagen og kl. 8 i weekenden. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan indeholde annoncer fra tredjepart og i visse tilfælde blive delt med disse. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

Konservative koryfæer peger på Søren Pape som statsminister

Vi snupper endnu en historie fra Jyllands-Posten. To tidligere formænd for De Konservative, Bendt Bendtsen og Per Stig Møller, bringer partiets nuværende formand, Søren Pape Poulsen, i spil som samlende figur for blå blok og dermed som mulig kommende statsminister.

»Han har evnen til at afspænde en situation, han har evnen til at snakke med alle, og han kan også være fast i kødet. Han har vist de egenskaber, der skal til for at være en samlende statsminister,« siger Per Stig Møller, som sammenligner Papes politiske kurs med Poul Schlüters:

»Partiet er vendt tilbage til en Schlüter-politik, hvor vi er talsmænd for det borgerlige Danmark, men også vil have resultater.«

For nyligt sagde Pape Poulsen i et interview til Jyllands-Posten, at han »dæleme håber«, at enhver partiformand har det som et »yderste mål at blive statsminister.«

Tysk storbank fik kæmpebøde – og så blev der afsløret huller i Danske Banks advokatrapport

Berlingske skriver i dag om nye – og hidtil ukendte detaljer – om hvidvasksagen i Danske Bank.

Tirsdag uddelte finanstilsynet i New York en bøde på næsten en milliard kroner til den tyske storbank Deutsche Bank. Begrundelsen for bøden er interessant set med danske øjne: Den skyldes blandt andet, at Deutsche Bank i årevis så gennem fingre med dybt mistænkelige kunder i Danske Banks afdeling i Estland.

Deutsche Bank samarbejdede med den danske banks filial i Estland siden 2007. Allerede ét år inde i samarbejdet udtrykte tyskerne bekymring for »kunder med en russisk eller lettisk (indirekte russisk) forbindelse«.

Mødet i 2008 og flere andre forhold har hidtil været ukendt for offentligheden – det er blandt andet ikke nævnt i Danske Banks egen advokatundersøgelse fra 2018, der tog advokatfirmaet Bruun & Hjejle et år at udarbejde på opdrag af Danske Bank. Læs mere her.

Børn i daginstitutionerne nød den nye coronavirkelighed

Bjørn plejede at skrige næsten hver morgen, inden han skulle i vuggestue. Han plejede at være indadvendt og legede sjældent med andre børn.

Nu har Bjørn fået sin første ven og spankulerer ind i vuggestuen på egen hånd uden sure miner.

»Bjørn er virkelig blomstret op,« fortæller drengens mor, der ligesom mange småbørnsforældre oplever, at børnene har fået bedre trivsel under coronakrisen.

Nu fortæller flere børn i en ny undersøgelse, hvordan de har oplevet den forandrede hverdag.

I coronatiden har børnene været inddelt i mindre grupper, der hver har haft tilknyttet en bestemt voksen. Børnene siger i undersøgelsen, at de små grupper har betydet mindre skældud, færre konflikter og drillerier og mere ro i hverdagen. Læs mere om undersøgelsen her i Berlingske.

Artiklen er en del af en serie, hvor Berlingske stiller skarpt på coronakrisens positive konsekvenser. Du kan også læse om 18-årige Ida Marie Vogensen, som siden 5. klasse har kæmpet med angst og overspisningsanfald – og nu kalder coronakrisen for sin »redning«.

Glædeligt nyt fra Sverige

Vi tager en positiv historie mere. Og så endda fra Sverige.

For første gang siden begyndelsen af marts, er der nu færre end 100 personer indlagt med covid-19 på de svenske intensivafdelinger. Da situationen i Sverige var værst i april, var der flere end 550 personer indlagt på intensiv.

»Det betyder, at vi fortsat ser en gradvis mindskning, og det er meget glædeligt og positivt – ikke mindst for de berørte, men også for selve sundhedsvæsenet,« siger Johanna Sandwall fra den svenske socialstyrelse til Sveriges Radio.

Lige nu er 92 personer indlagt med covid-19 på intensivafdelinger i Sverige. Til sammenligning er fem personer intensivindlagt med covid-19 i Danmark.

Sveriges dødstal er dog stadig høje sammenlignet med nabolandene. Den seneste uge har Sverige registreret 114 coronarelaterede dødsfald – målt per indbygger er der flere end noget andet EU-land.

Det sker i dag