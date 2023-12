Samfund Abonnement

Naivt at verden kan reddes her: »Der er ingen klima- eller miljøbevidsthed i Dubai«

Jeg har altid sagt til mig selv, at Dubai er byen, jeg aldrig nogensinde behøver at besøge. Men nu er jeg i ørkenstaden, hvor verden skal reddes fra farlige klimaforandringer. Min konklusion: Det kommer ikke til at ske i denne vildt energiforbrugende, løftede pegefinger til grøn omstilling.