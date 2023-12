Næsten dagligt demonstrerer propalæstinensiske støtter i København for at blive hørt. Berlingske gik med over to dage

Samfund Abonnement

I to måneder har støttedemonstrationer for det palæstinensiske folk fyldt gader og stræder i København. Berlingske gik med over to dage og talte med folk, der næsten ikke kan være i følelsen af ikke at blive hørt, men i stedet se deres sorg og afmagt blive udlagt som antisemitisk og terrorsympatiserende.