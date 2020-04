Når sporten vender tilbage, bliver det ikke, som vi kender den

Der sad de så. Bedsteforældrene med deres børnebørn, kammeraterne med de rødhvide klubhalstørklæder, de skrigende halse, unge som gamle. Come on Charlton, Come On Charlton, Come On Charlton, Come On Charlton...

Jeg kiggede på min ven, og jeg tror, vi tænkte det samme: Her på The Valley i det sydøstlige London mener de det. 18.000 tilskuere til en bundkamp i den næstbedste række med slagsange fra det første minut til det sidste.

Vi var fluerne på væggen. Et par nysgerrige danske mænd med håndsprit i lommerne og tynd kaffe i papkrusene.

Jeg fik den samme tanke, som jeg har fået på stadionerne og hallerne gennem årene, ved stålburene i Buenos Aires og på ståpladserne på Valby Stadion: The Valley denne lørdag eftermiddag i marts var endnu et eksempel på den stolthed og den kærlighed, vi har til vores hold. Hvad de betyder for så mange mennesker verden over (for nogen ud i det absurde og ekstreme). Vanerne og ritualerne. Mænd og kvinder i alle aldre, der bliver ved med at vende tilbage, også i modgang som i Charltons tilfælde. For at synge, råbe lidt – og nok mest af alt – være sammen i et fællesskab.

Fire dage senere meddelte statsminister Mette Frederiksen, at klasselokalerne på landets skoler snart skulle stå rungende tomme, og siden da er ikke blot Danmark, men hele verden, blevet et mindre sted. For sporten har det betydet aflysninger og udsættelser, og for dens trofaste følgere (hvem havde ikke glædet sig til en sommer med EM, OL og Tour de France på skærmen?) har det betydet et nyt perspektiv.

Nu ved vi, hvor meget sporten fyldte inden den store virus.

Halstørklæder og fodboldtrøjer med »Charlton Athletic« sælges inden bundgyset mod Middlesbough på The Valley. Charlton endte med at tabe og ryge under nedrykningsstregen. Tiden vil nu vise, om sæsonen aflyses som følge af coronavirus, og den nuværende stilling bliver facit. Det vil sende den tidligere Premier League-klub ned i den tredjebedste række og få store økonomiske konsekvenser.

​Åndehuller og sæbeoperaer

The New York Times' garvede fodboldjournalist Rory Smith skrev for nylig, at selv når vi fokuserer på »det virkelig vigtige (og her hører sporten ikke hjemme, red.) – sikkerheden og vores families ve og vel til vores samfund; at have nok at spise, at have et sted at bo – så vil vi, i dens fravær, kunne mærke sportens betydning«.

For, som Rory Smith skriver, så er sporten et tandhjul i underholdningsindustriens mægtige maskineri, et åndehul og en sæbeopera, der betager os. Små flugtruter i hverdagens trummerum.

Men mest af alt er sporten en vane. Den giver os en rytme, som vi knap bemærker. For mit eget vedkommende står den i weekenden på mit elskede fodboldhold Inter i fjernsynet, midt på ugen Champions League, i foråret en fodboldtur med drengene, om sommeren Tour de France, om vinteren en håndboldslutrunde, hver anden sommer et VM eller EM i fodbold og hvert fjerde år De Olympiske Lege. Dertil lidt Formel 1, tennis, drømmehold og en glubsk appetit på transfernyheder. Av ... måske er tiden kommet til at skrue lidt ned.

Helle Samuelsen, lektor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet »Der vil komme regler om, hvor mange tilskuere der kan komme ind, og hvordan de skal sidde eller stå ... Der vil komme mange begrænsninger.«

Det står lysende klart. Gåturene på Stadion Allé i Aarhus med vennerne, en øl i hånden og en AGF-trøje, der strammer. Øjeblikket, hvor banen med det grønne græs viser sig, og den dunkende lyd af trommer vibrerer gennem mig. De hastige fingre, der scroller i feedet på Twitter og i LiveScore-appen for at se, om der er scoret i de andre kampe.

Vaner og rutiner skifter som bekendt. Sjældent har skovene og strandene været så velbesøgte i det tidlige forår, sjældent har teknologien hjulpet os så meget (der fejres fødselsdage, spilles brætspil og drikkes fredagsøl over FaceTime), og sjældent har vi i hverdagene været så meget sammen med vores familier – eller været så lang tid væk fra dem.

Gad vide, om vi sætter pris på nogle andre ting, når det hele er overstået. Om tiden vil blive brugt anderledes.

Når det gælder sportsverdenen, og især fodbold, minder Rory Smith også om forandringer ud fra et økonomisk perspektiv. Her består forretningsmodellen af store summer i milliardklassen fra de store TV-selskaber, der betaler for rettighederne til at vise kampene. Ifølge den britiske journalist vil annoncørerne og siden abonnenterne begynde at falde fra, og i en verden med økonomisk usikkerhed er det ikke alle, der vil være i stand til at vende tilbage.

Kort sagt: Vaner kan forandre sig af vilje, men også af begrænsninger.

Turen ned ad Stadion Allé inden en af AGFs hjemmebanekampe.

Den store pengemaskine

Af alle sportsgrene er fodbold den, der får mest sendetid i TV og har flest penge på spil. Det er en fragmenteret verden med et væld af interesser uden en fælles stemme på tværs af forbundene, klubberne og landegrænserne.

Det blev vi mindet om, da coronavirussen for alvor fik fat. Fodbolden var lang tid om at reagere. Det var først, da spillere, trænere og managere blev testet positive for covid-19, og da hele spillertrupper måtte i karantæne, at der for alvor skete noget: Turneringerne måtte indstilles. Fodbolden måtte gå i hi.

Fodbolden hører ikke til det virkelig vigtige i det store billede, selv om det betyder meget for mange, og der bruges oceaner af tid på det. De økonomiske kræfter bag er nok ikke enige. Mon ikke klubberne og forbundene havde fundet fælles fodslag langt tidligere i et utopia, hvor pengene fra sponsoraftaler, Champions League og kontrakter med TV-selskaber var mindre vigtige, ja ligefrem for eksistensen?

Mens to af verdens største turneringer, EM i fodbold og De Olympiske Lege, er blevet udsat til næste år, er det endnu usikkert, hvordan de store europæiske fodboldturneringer ender. For i pengemaskinen over dem alle, den engelske Premier League, diskuteres det, om de ni resterende runder skal spilles bag lukkede døre på en eller to neutrale baner i juni og juli. En anden model er at vente, til virussen er drevet over, men hvem ved, hvornår det er, og hvad vil det betyde for den følgende sæson?

Den tredje model får det til at løbe koldt ned ad ryggen på flere af klubejerne: Helt at aflyse sæsonen og lade stillingen stå eller annullere den. Liverpool er kun to sejre fra den første ligatitel siden 1990 og er 25 point foran Manchester City på andenpladsen.

Og hvad med klubberne, der ligger lige uden for top fire og adgangsbilletterne til Champions League, og hvad med dem, der var lige ved at få hovedet over nedrykningsstregen og dermed sikre næste års økonomi via lukrative TV-aftaler?

Jakob Fuglsang nærmer sig målstregen ved Foix Prat d'Albis på 15. etape af Tour de France i 2019. På grund af coronavirussen overvejer Frankrigs sportsminister at afvikle årets udgave af etapeløbet uden tilskuere.

En helt anden risiko

Kompliceret er det også for cykelholdene og arrangørerne af Tour de France, der stadig står til at blive afviklet fra slutningen af juni og tre uger frem. Tour de France er cykelsporten mest eksponerede begivenhed, og som løbsdirektøren for PostNord Danmark Rundt, Jesper Worre, for nylig sagde til TV 2, så vil en aflysning af Tour de France have alvorlige konsekvenser for nogle hold.

Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, har forklaret til dagbladet L'Équipe, at den økonomiske model for Tour de France ikke er baseret på billetindtægter, men TV-rettigheder, og hun overvejer nu muligheden for at afvikle etapeløbet uden tilskuere.

Ifølge professor i virologi Allan Randrup Thomsen vil et Tour de France på tomme veje ikke være uden risici, da der er tale om mange cykelryttere fra forskellige lande, som vil kunne bringe smitte rundt. Det samme gælder fodboldkampe for lukkede døren. Men alt andet lige, som han pointerer, vil det være »en risiko i en helt anden skala« sammenlignet med fyldte landeveje og stadioner.

»Når vi får adgang til stadioner igen, kunne jeg godt se for mig, at det i begyndelsen bliver med en øvre grænse for, hvor mange der må lukkes ind, og at folk skal fordele sig jævnt på lægterne med to meters afstand,« siger Allan Randrup Thomsen til Berlingske.

Hans kollega på Københavns Universitet, lektor Helle Samuelsen ved Institut for Antropologi, ser det samme scenarie for sig. Hun har forsket i sundhedssystemers håndtering af særlige krisesituationer og har fokus på de samfundsmæssige perspektiver af virussen.

»Samfundet vil blive åbnet langsomt og kontrolleret, og jeg tror, de store sportsbegivenheder vil blive regnet ind i ligningen, fordi der er så mange penge på spil. Der vil komme regler om, hvor mange tilskuere der kan komme ind, og hvordan de skal sidde eller stå,« siger hun og slår fast: »Der vil komme mange begrænsninger.«

Godt nok ligger bolden lige nu stille på The Valley, men kort efter nederlaget til Middlesborough lød det igen: Come on Charlton, Come On Charlton, Come On Charlton, Come On Charlton...

Der skal meget til at slå de rødhvide ud, og de vender snart tilbage. Sporten vender snart tilbage.