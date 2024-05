Samfund Abonnement

Når en 17-årig pige forsvinder sporløst midt om natten, er det politiets pligt at handle ud fra det værst tænkelige

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil efter dom i Korsør-sagen undersøge, om de burde have handlet anderledes i efterforskningen af Emilie Mengs forsvinden. Her er den mest belastende kritik, politiet er blevet udsat for i de otte år, der er gået, siden Emilie Meng forsvandt.