Myndigheders svigt tildeles stor rolle i sag om hvidvask af milliarder

Hverken skattevæsenet, politiet eller Erhvervsstyrelsen tog for alvor fat, da de fik besked om, at milliarder af kroner suste gennem en stribe kommanditselskaber, som blev administreret i København.

I årevis var myndighederne passive, fremhæver en advokat torsdag eftermiddag i Københavns Byret.

Intet skete i forhold til risikoen for, at de enorme beløb kunne stamme fra lovovertrædelser og blev hvidvasket, og det har - ifølge advokaten - stor betydning i den hidtil største straffesag om hvidvask.

Efter en cirka 14 måneder lang proces er byrettens dommer og to lægdommere nu klar til at votere i sagen. Tiltalen drejer sig om de mere end 29 milliarder kroner, som løb igennem 40 kommanditselskaber.

Et fællestræk var, at selskaberne havde konti i Danske Banks filial i Estland. Først i forbindelse med politiets efterforskning mod Danske Bank blev der i 2019 rejst sigtelse mod to kvinder og en mand.

Den ene, Camilla Christiansen, har tilstået, mens de to andre i den aktuelle retssag nægter sig skyldige. Deres lovovertrædelser skal være foregået fra 2008 og frem til 2016.

- Politi, Erhvervsstyrelsen og Skat henvendte sig et utal af gange til min klient. Når de fik hans svar, skete der ikke mere, siger advokat Henrik Stagetorn i sit afsluttende indlæg til dommer og domsmænd.

Han forsvarer en litauisk mand, der har arbejdet som elektriker og rengøringsmand.

I mange år var han indsat som proforma-direktør i 38 af kommanditselskaberne. Arbejdet bestod i at levere en underskrift på regnskaber og andre dokumenter. Lønnen var i alt næsten en million kroner.

Med underskrifterne gjorde han sig skyldig i hvidvask, hævder anklagerne, der har krævet fængsel i otte-ni år.

11 gange var den 58-årige mand i kontakt med myndighederne.

- Men de gør ikke noget, på trods af at der muligvis er noget galt i selskaberne, siger forsvareren.

Retslokalet vender ud mod Gammeltorv midt i hovedstaden. Han kigger ud ad vinduet og taler om fodgængerovergangen ved Strøget.

- Man kan konstatere, at folk gladeligt spadserer over, selv om der er rødt. I vores sag svarer det til, at politiet er på stedet, men at de ikke gør noget. De tager ikke bødeblokken frem, de siger ikke engang, "det gentager sig ikke, vel?", siger Henrik Stagetorn.

Derfor befandt den 58-årige sig i en undskyldelig misforståelse, og konsekvensen skal være, at han ikke skal straffes, selv om retten skulle finde ham helt eller delvist skyldig, lyder hans opfordring.

For eksempel var den tiltalte til afhøring hos politiet i oktober 2014 om selskaberne. Også i 2012 og i 2013 blev han afhørt om blandt andet et ulovligt aktionærlån.

Tilbage i 2008 omtalte Ekstra Bladet virksomheden CPH Consulting, som stiftede selskaberne for blandt andre russiske rigmænd. "Det ligner hvidvaskning", stod der i overskriften.

Samme år var Erhvervsstyrelsen på tilsyn i virksomheden, som også kaldes en selskabsfabrik. Men det blev ikke fulgt op, konstaterer forsvareren.

En danskrussisk kvinde er ifølge anklagemyndigheden hovedperson i de påståede forbrydelser. Byretten afsiger dom i sagen 2. februar.

/ritzau/