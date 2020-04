Myndigheder ruster sig til flere coronatest: Store telte rejser sig rundt om i landet

Store hvide telte begynder at rejse sig rundt om i Danmark tæt på flere sygehuse. Ifølge Berlingskes oplysninger skal teltene stå klar, så de danske sundhedsmyndigheder om kort tid kan udvide antallet af daglige test for covid-19.

Lørdag er flere store telte blevet opstillet på Edel Sauntes Allé ved Fælledparken i København. Her står der på skilte »adgang forbudt – forbeholdt covid-19-testcenter«.

Politidirektør ved Rigspolitiet, Svend Larsen, bekræfter, at myndighederne har en række forberedelser i gang for at udvide mulighederne for at teste flere.

»Derfor vil man i dag kunne se, at der begynder at rejse sig telte nogle steder i landet. Vi opbygger kapacitet for at kunne understøtte teststrategien. Hvem og hvor mange der skal testes i de nye teststationer, vil blive meldt ud på et senere tidspunkt,« siger han.

Alt tyder dog på, at testcentrene rundt om i landet skal understøtte en ny og større samlet teststrategi, der er undervejs. Regeringen og Folketingets partier blev natten til fredag enige om, at en sådan teststrategi skal gøres klar for hele landet.

Ifølge den politiske aftale skal strategien »indeholde test af frontpersonale, pårørende og sårbare grupper«. Desuden skal der testes et »repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen følges«.

I dagene efter påske har myndighederne dagligt testet mellem 3.000 og 5.000 personer for covid-19, men Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har tidligere talt om 10.000 test om dagen.

Regionerne venter på ny teststrategi

Rigspolitiet står for selve logistikken med opsætning af telte, og hvor de skal placeres. Sundhedsmyndighederne har ansvaret for, hvordan testcentrene skal bruges, og hvem der skal testes i dem.

Berlingske har kontaktet Rigshospitalet for at høre nærmere om det testcenter, som rejses i den nærliggende Fælledparken. Hospitalets kommunikationsenhed bekræfter, at hospitalet skal stille personale til rådighed i testteltet, men henviser til Region Hovedstaden for yderligere information.

Indkørslen til testcentret i Fælledparken i København. Fold sammen Læs mere Læs mere

Region Hovedstaden kan ikke udtale sig om centrene, oplyser de og henviser til Sundhedsministeriet. Sundhedsministeriet ønsker heller ikke at udtale sig om, hvad der skal ske i centrene, eller hvornår de skal tages i brug. Her lyder det, at man vil melde noget ud, når der er nyt.

Ifølge Berlingskes oplysninger er der endnu ikke truffet beslutning om, hvor mange telte der i alt skal opstilles på landsplan, og hvordan de i praksis skal bruges. Regionerne afventer svar fra politisk side.

Et telt er også blevet rejst i nærheden af Næstved Sygehus. Sjællandske Medier erfarede fredag, at dette testtelt allerede åbner mandag den 20. april, og at det skal være i funktion i seks måneder og muligvis længere. Men hvem og hvor mange, der skal testes, er endnu uklart.

Fire fynske kommuner blev allerede i begyndelsen af april bedt om at opstille testcentre. Fyens Stifstidende skrev i den anledning, at kommunerne i Odense, Nyborg, Middelfart og Svendborg havde modtaget oplysninger om, at teltene skal være omtrent 50 gange 50 meter, bygges ved genbrug af midlertidige flygtningetelte og ligge i nærheden af sygehusene i byerne. Med den størrelse er det meningen, at hvert center i gennemsnit skal kunne teste 1.000 personer om dagen.

Region Syddanmark oplyser, at de ligeledes venter svar på, hvad deres rolle konkret bliver, og at regionen derfor ikke kan udtale sig.