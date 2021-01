Model skiftede retning midt i uddannelsen: »Som ung er der ikke noget værre end at være i tvivl«

Det var først på sin bachelor, at model og influencer Cecilie Haugaard turde mærke, hvad der virkelig gjorde hende glad.

Efter gymnasiet troede hun, at hun skulle være tandlæge ligesom sine forældre, men det gik op for hende, at det slet ikke var det, hun interesserede sig for.

I stedet rejste hun til Paris i årene efter gymnasiet og arbejdede som model.

Cecilie Haugaard vidste dog, at hun på et tidspunkt ville hjem for at tage en videregående uddannelse:

»Da jeg sagde til mit modelbureau, at jeg tog hjem for at begynde uddannelse, var de sådan: Hvad laver du? Det kører jo hernede! Og jeg gik alle de fede shows. Men jeg har altid tænkt, at det var godt at have en uddannelse og noget at falde tilbage på,« fortæller hun.

Cecilie Haugaard, der er kendt som influencer og model, og som også danner par med musikeren Christoffer, begyndte i 2010 at læse erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS.

Hun var overbevist om, at hun gerne ville have økonomi og matematik, men måtte senere erkende at der var noget andet, der trak mere i hende.

Hun elskede psykologi i gymnasiet og tog altid psykologibøger med på ferie. Alligevel var Cecilie Haugaard nervøs for at træde ind i en branche, hvor hun skulle have med menneskers sorger og traumer at gøre. Eller det var i hvert fald den forestilling, hun havde om faget.

»Men psykologi kan være mange ting, og når jeg tænker tilbage, har det altid været psykologi, der interesserede mig. Det var også derfor, jeg overvejede at blive tandlæge. Det, der interesserede mig, var psykologien bag, når folk kommer ind og har tandlægeskræk,« fortæller hun.

Skiftede retning midt på uddannelsen

Efter fire år på sin uddannelse besluttede Cecilie Haugaard at skifte retning til virksomhedskommunikation og psykologi på CBS. I dag arbejder hun primært som influencer og model rundt omkring i verden, hvor hun ved siden af coacher piger med fokus på selvværd og selvtillid.

»Jeg tænkte: Hvorfor læste jeg ikke psykologi fra starten? De fire forrige år havde været præget af en uvidenhed og tvivl. Som ung er der ikke noget værre end at være i tvivl. Om det så gælder uddannelse, parforhold eller arbejde. For første gang kunne jeg mærke noget klart.«

Derfor har hun nu et budskab til andre unge, der står over for at vælge uddannelse: Man skal ikke have travlt med at vælge uddannelse efter, hvad andre mennesker forventer, men derimod at mærke efter.

»Jeg kender flere, som har valgt uddannelser efter, at de ville være advokater og tjene mange penge. Nu sidder de som 30-årige og keder sig og tænker: Det her skal jeg ikke bruge resten af mit liv på. Fordi de ikke er gået deres egen vej, men har haft for travlt. Det er noget med at tænke: Hvad laver jeg, når døren er lukket, og dyrke de ting, som gør dig glad.«

Hvordan ved man, at man har valgt rigtigt?

»Det ved man først, når man mærker det, og indtil da forsøger du nærmest bare at lave en liste med ting, du synes er interessante, og ved, du kan komme ind på. Du ved aldrig, om du vælger rigtigt, før du mærker det, og det er okay, hvis det kræver et par forsøg og omveje, før du når dertil.«

Hvis du skulle give dig selv et råd, da du selv stod over for at vælge uddannelse, hvad ville det så være?

»Jeg havde alt for meget fokus på, at jeg ville leve op til nogle idealer og være god til økonomi og matematik, men i virkeligheden synes jeg, det er meget federe med mennesker, og hvorfor vi agerer og tænker, som vi gør. Så hvorfor gik jeg ikke bare med det? Gå efter det, du naturligt kan mærke, du interesserer dig for, og som gør dig glad.«