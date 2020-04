Misforståelse hos lægeklinikker: Folk vil testes for at være klar til påsken

Læger i Region Sjælland modtager opkald fra personer, der gerne vil testes for coronavirus. Men en del af henvendelserne beror på en misforstået opfattelse af kriterierne for netop det. Det skriver TV 2 Lorry.

Onsdag i sidste uge meddelte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde, at muligheden for at blive testet for coronavirus vil blive åbnet for en bredere del af befolkningen.

Det var der mange, som var interesserede i.

I en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen blev de nye retningslinjer offentliggjort, og det fremgik, at læger i almen praksis nu kan henvise patienter med milde symptomer på covid-19 direkte til test på hospitalet.

Camilla Høegh-Guldberg, der er paktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Sjælland, fortæller, at misforståelsen for hende at se er opstået ved pressemødet.

»Jeg oplever, at rigtig mange af dem, som ringer, ikke opfylder kriterierne, og at de har fuld forståelse for det, når man forklarer hvorfor,« siger hun til Berlingske:

»Jeg tror, at der har været en vis misforståelse, da Søren Brostrøm i onsdags offentliggjorde, at patienter med milde symptomer nu også kunne blive testet. Der gik lidt tid i pressemødet, før det blev nævnt, at der var yderligere kriterier, som også gjorde sig gældende.«

Det har ført til en del henvendelser, fortæller Camilla Høegh-Guldberg, både i lægepraksissen torsdag og fredag, men også i lægevagten i weekenden, hvor folk ringer for at blive testet med milde symptomer.

»Nogle af dem, der ringer, siger, at de gerne vil testes, ikke af hensyn til sig selv, men af hensyn til deres pårørende, som er i risikogruppen. Det er meget fornuftigt, kan man sige, men når man spørger dem, om de skal være sammen med dem, siger de, at de havde planer om at være sammen med pårørende i påsken,« siger hun.

Med de nye retningslinjer kan langt flere henvises til hospitalerne, hvor de skal testes for covid-19 i stedet. I en artikel i Berlingske torsdag udtrykte Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, skepsis over for de nye retningslinjer, som han mente, kunne give problemer.

»Fra flere regioner lyder det nu, at man alligevel ikke kan få foretaget den test, som retningslinjerne lægger op til. Folk er henvist, men hospitalerne melder pas – det kan ikke lade sig gøre. Ved at udgive en retningslinje, der forpligter, skal regionerne gøre noget, de ikke kan leve op til,« sagde Anders Beich.

Camilla Høegh-Guldberg fortæller, at nogle ringer, fordi de bor sammen med deres pårørende og derfor gerne vil testes. Andre har en indkøbsordning, hvor de hjælper med at købe ind for naboen eller for deres pårørende.

»Det giver god mening, men man kan jo sagtens købe ind for folk uden at være i kontakt med dem. Hvis man har symptomer, skal man jo ikke ud at købe ind. Hvis man har symptomer, skal man blive hjemme,« siger hun:

»Region Sjælland meldte ud til at starte med, at vi først skulle have proceduren på plads, før vi sendte folk til at blive testet. Det ændrede ikke på, at folk var enormt frustrerede over, at de ikke kunne få en melding på, om de kunne blive testet, hvornår og hvor hurtigt. Der er kommet meget mere ro på og en forståelse for, at der er ekstra kriterier.«