Minkavlernes formand: Optælling af mink fortsætter uden lovhjemmel

Lørdag fortsatte Rigspolitiet med at tage kontakt til ejere af raske minkbesætninger med henblik på aflivning, selv om der endnu ikke er lovhjemmel for en aflivning.

Det oplyser formanden for organisationen Danske Minkavlere, Tage Pedersen.

»Det er typisk Rigspolitiet, som ringer til minkfarmene, og så er det typisk Forsvaret, som kommer ud og foretager optællingen af mink. Politiet meddeler, at der kommer nogen fra Hæren og tæller op inden for de nærmeste dage. Det er problematisk, når der ikke er lovhjemmel. Minkfarme, som ikke er smittede, og som ikke ligger inden for risikozonen på 7,8 kilometer fra en smittet besætning, er i virkeligheden frie til at kunne fortsætte minkavlen og for eksempel sælge dyr til udlandet,« siger Tage Pedersen.

Han siger, at der ikke er noget at udsætte på de personer, som kommer ud for at tælle dyrene op. De opfører sig pænt og ordentligt, understreger han, men han finder det kritisabelt, at myndighederne fortsætter minkaflivningsoperationen uden lovhjemmel.

»Det er forkert, for så fortsætter man jo ulovlighederne. De burde have stoppet, da det stod klart, at lovgrundlaget ikke var på plads. Politikerne vidste det i hvert fald søndag den 8. november til middag, og avlerne fik først tirsdag aften den 10. november et vagt formuleret brev fra Fødevarestyrelsen om, at der ikke er lovhjemmel,« siger Tage Pedersen.

»Jeg har talt med regeringen og folk i Fødevarestyrelsen om, at vi skal have en lovhjemmel på plads. Vi kan ikke holde til de mange forskellige meldinger frem og tilbage. Jeg har sagt til både statsminister Mette Frederiksen, fødevareminister Mogens Jensen og til folk i embedsapparatet, at minkavlerne har brug for at vide, hvad de har at rette sig efter,« siger Tage Pedersen.

Generalmajorens videohilsen

Chefen for Hæren, generalmajor Michael Lollesgaard, lagde for fire dage siden en video på Facebook, hvor han fortæller om minkaflivningsoperationen.

Han oplyser, at 400-500 mand fra Hæren medvirker til aktionen i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder. Hæren hjælper med overvågning, rengøring og planlægning. Lollesgaard takker for, at alle deltagere har bidraget til at løse den »samfundskritiske opgave«.

Videoen har udløst 810 kommentarer, hvoraf de fleste er særdeles kritiske og taler om brud på Grundloven og magtmisbrug.

»Jeg håber, at retssamfundet viser sit værd og sørger for en passende straf til dem, der medvirker til grundlovsbrud,« skriver Martin Kyed.

»En hær, der bryder landets grundlov. Det er så sørgeligt,« skriver Jens Frederik Hansen.

»Som embedsmand – også i Forsvaret – har man pligt til ikke at følge ulovlige ordrer,« skriver Nikolaj Hawaleschka Stenberg.

Minkavlernes formand er glad for debatten.

»Jeg synes, at det viser, hvor alvorlig situationen er. Jeg kan ikke afgøre, om der er tale om grundlovsbrud, men det siger mange, og hvis det er sandt, er det jo alvorligt. Man bryder jo ikke bare Grundloven – og slet ikke, når man er øvrighedsperson, hvad enten det drejer sig om Hæren eller andre offentlige instanser,« siger Tage Pedersen.

Han siger, at minkavlerne oplever henvendelserne fra myndighederne som dramatiske.

»Det, som sker, er på ingen måde rimeligt. Det er et overgreb, og det er sådan, minkavlerne føler det. Hvis Rigspolitiet ringer til dig, og Hæren kommer for at tælle din besætning op, virker det lidt voldsomt. Folk har jo ikke adgang til en virksomhed på en privatadresse – de eneste, der kan komme uanmeldt, er jo Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet. Det er voldsomt. Selvfølgelig skal minkene tælles, hvis de skal aflives, og vi skal have erstatning for det – det er fair, men loven er ikke klar til, at man kan foretage aflivning, og det skal man først have på plads,« siger Tage Pedersen.