Mindesten på Israels Plads udsat for hærværk

En mindesten på Israels Plads i København, som symboliserer danskernes indsats med at hjælpe jødiske flygtninge til Sverige under Anden Verdenskrig, er blevet udsat for hærværk.

Det skrev den israelske ambassade på Facebook lørdag.

"Øjnene kan se, men hjertet er blindt", står der på stenen. Det er ikke første gang, mindestenen er blevet vandaliseret, skriver ambassaden.

Ud over hærværket på mindestenen, er der blevet malet et palæstinensisk flag på en trappe på Israels Plads.

Københavns Politi siger søndag, at de har modtaget en anmeldelse og efterforsker forholdene.

- Vi er klar over, at der er en politisk kontekst og hærværket på Israels Plads pt. kan relatere sig til hændelser, der foregår rundt omkring i verden, siger Jonathan Walb, vagtchef i Københavns Politi, til Ritzau.

/ritzau/