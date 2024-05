Samfund Abonnement

Mens Vestens våbenforbud er i opbrud, kommer ekspert med et budskab: Sæt dig ned og forestil dig et Europa, hvis Rusland vinder

Flere vestlige ledere åbner for, at Ukraine kan få lov til at bruge våben fra Vesten på russisk territorium. Det kan få krigen til at eskalere, vurderer seniorforsker. Men uden et gearskifte i Vesten er scenarierne endnu mere angstprovokerende.