Mens danske virksomheder og politikere aflyser rejser, har overlæge et helt andet budskab

»Man skal nok vente lidt med at bestille sin sommerferie,« sagde direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på pressemødet 27. februar i forbindelse med det første danske tilfælde af coronavirussen covid-19.

De store danske virksomheder Grundfos, Danfoss, Bestseller og A.P. Møller - Mærsk har enten implementeret rejseforbud til berørte områder eller tvungen hjemmearbejde for medarbejdere, der kommer hjem fra coronavirusramte regioner.

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har også valgt at udskyde en planlagt rejse til Israel på grund af frygt for coronavirus.

Men skal man så aflyse sin planlagte skiferie? Der er i hvert fald én ekspert, der ikke ville gøre det.

I TV-avisen på DR1 i går aftes blev den ledende overlæge og professor i infektionsmedicin på Skejby Sygehus, Lars Østergaard, blandt andet spurgt om, hvorvidt han ville tage afsted på skiferie til Norditalien, hvis han havde købt rejsen. Til det svarede han:

»Det ville jeg helt klart«.

Berlingske har i dag talt med Lars Østergaard, der står ved, at han i hvert fald selv ikke ville være bekymret ved at tage afsted:

»Nej, jeg ville ikke have problemer med at rejse til Norditalien, men jeg ville holde mig fra folk, der så ud som om, de var smittede. Selvfølgelig ville jeg vaske hænder lidt mere, og spritte dem lidt mere, end jeg plejer, men jeg ville tage afsted,« siger han. Coronavirussen kan dog gøre sit for at gøre skiferien mindre underholdende:

»Der er selvfølgelig en risiko for, at skilifterne og skisportsstederne i Norditalien bliver lukket, og skulle der komme bekræftet smitte i et givent område, er der en risiko for, at man kan blive isoleret på sit hotel. Så det ville jeg være mere bekymret for end selve virussen,« siger Lars Østergaard.

Lars Østergaards betragtning er måske relevant. På et hotel på Tenerife blev flere hundrede gæster isoleret på deres hotelværelser efter, en hotelgæst blev testet positiv for coronavirus.

Om man skal afbestille sin rejse, er i sidste ende op til en selv:

»Om man vil rejse eller ej er op til den enkelte, og kommer selvfølgelig også an på, om man er i risiko for at få alvorlige mén af coronavirussen, hvis man skulle blive smittet. Derudover opfordrer jeg til at følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og til at holde øje med Udenrigsministeriets rejseanbefalinger, hvis man skal ud at rejse,« siger Lars Østergaard.

Det er måske også værd at bemærke, at Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse skriver, at man ikke nødvendigvis behøver aflyse sine rejser:

“Danskerne er et rejselystent folk. Det skal vi blive ved med at være, også når det bliver påske og sommer i år. Men det er altid vigtigt at følge med i forholdene det sted, du gerne vil rejse til. Det gør du bedst ved at holde øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger og ved at tilmelde dig Danskerlisten via vores app Rejseklar. Og rejs aldrig uden en rejseforsikring,” siger Udenrigsministeriets direktør for Organisation og Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen.

Berlingske har samlet et overblik, der viser hvilke lande man skal være særligt opmærksom på at rejse til. Den kan findes her.