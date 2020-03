Mathias blev hentet i ambulance og fik mundbind på – men ingen coronatest: »Jeg er dybt, dybt bekymret for sundhedsvæsenet«

Tirsdag formiddag kørte en ambulance op foran Mathias Kaastrups hus i Odder syd for Aarhus.

En af ambulanceførerne rakte Mathias Kaastrup et mundbind ind gennem vinduet og beordrede ham til at tage det på.

De to ambulancereddere var selv iført isolationsdragter, da de løftede Mathias Kastrup ud på en båre og ind i ambulancen.

Ved Regionshospitalet i Horsens standsede ambulancen i få minutter, mens Mathias Kaastrup blev spurgt ind til sine symptomer og mistanke om coronavirus - og så blev Mathias Kaastrup ellers kørt hjem uden nogen afklaring, fortæller han.

Nu sidder han igen i sit hus. Med feber, muskelsmerter, svimmelhed og hoste. Og en dyb bekymring for sit helbred - og for det danske sundhedssystem.

»Jeg har spist alt for mange piller«

Mathias Kaastrup er 37 år og arbejder som laserprogrammør. De seneste otte dage har han siddet isoleret alene i sit hus i Odder, mens naboer har hentet dagligvarer og stillet poser på hans dørtrin.

Mandag i sidste uge begyndte han at mærke de første symptomer på sit arbejde. En feber kom snigende i løbet af dagen, men Mathias Kaastrup slog det hen. Tirsdag måtte han lægge sig syg med dunkende hovedpine og en pande, der blev varmere og varmere.

»Jeg har ikke kunnet lave andet end at ligge med voldsom hovedpine og den værste feber. Hovedpinen gennemtærer mig, og jeg har spist alt for mange piller,« siger han.

Torsdag morgen ringede han til sin læge. På statsministerens pressemøde aftenen før, var det blevet meddelt, at myndighederne ville skifte strategi fra inddæmning til afbødning af coronavirussen. Så lægens melding var forventet – men nedslående:

Han kunne ikke længere blive testet.

Så Mathias Kaastrup lagde sig igen. I over en uge har hans eneste aktivitet været at skifte mellem seng og sofa og hente skyr i køleskabet.

Mathias Kaastrup lå syg med almindelig sæsoninfluenza for tre uger siden. Ifølge ham føles de nuværende symptomer helt anderledes og meget værre. Fold sammen Læs mere Læs mere

Han har løbende været i kontakt med sin læge, som har udskrevet penicillin mod lungebetændelse, men det har ikke virket.

Bekymringerne om, hvad han mon har fejlet, har været det værste. Så da lægen tirsdag morgen fortalte, at han nu ville blive testet for covid19, var glæden stor.

»Jeg blev så glad. Det betyder alt at få vished. Jeg føler mig meget lettet over, at jeg endelig bliver testet. Hvis den er positiv, er der ikke så meget at gøre, men er den negativ, er der jo noget andet i vejen, jeg skal behandles for,« sagde han, da Berlingske talte med ham, inden ambulancen hentede ham.

Men få timer efter nyheden, kunne Mathias Kaastrup atter sætte sig i sofaen med symptomer uden afklaring.

Da han ankom til Regionshospitalet i Horsens, spurgte en person tilknyttet hospitalet, hvor længe Mathias Kaastrup havde haft symptomer. Da han havde svaret på spørgsmål, blev han bedt om at tage hjem igen. Ifølge Mathias Kaastrup var vurderingen, at sundhedsvæsenet ikke kunne hjælpe ham, fordi han var i stand til at tale og derfor ikke behøvede respirator.

»Jeg er i chok. Jeg håber inderligt for alle dem, der har det værre end mig, at der kommer styr på det her system. Jeg er dybt, dybt bekymret for sundhedsvæsenet. Jeg føler, at det sejler. Jeg er rørt, og jeg er ked af det, og jeg har grædt. Jeg fik at vide, at jeg kunne blive testet og få vished og få timer senere får jeg en afvisning på den måde,« siger han.

Regionshospitalet i Horsens: Vi følger anbefalingerne

Hos Regionshospitalet i Horsens følger man Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fortæller lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

»Efter man ændrede strategi, poder vi kun de patienter, der er indlæggelseskrævende. Det er rigtig svært for de praktiserende læger og vagtlæger at vurdere patienter, fordi de gør det over telefonen. Derfor har vi sat en ekstra visitation ud i vores ambulanceport, hvor der står en læge, som snakker med patienten og laver en grundig vurdering.«

Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør, Regionshospitalet i Horsens »Det er vigtigt, at patienterne føler, at vi har kigget på alle parametre og forklaret, at vi er nødt til at sende dem hjem, fordi vi ikke har noget at tilbyde.«

Mener du, at Mathias Kaastrup har fået denne grundige vurdering?

»Det er vigtigt, at patienterne føler, at vi har kigget på alle parametre og forklaret, at vi er nødt til at sende dem hjem, fordi vi ikke har noget at tilbyde. Den kommunikationsopgave ligger hos os. Det er os, der er de professionelle. Så hvis vi ikke lykkes med det, så er det selvfølgelig en opgave, vi er opmærksomme på, at vi skal løse.«

Synes du umiddelbart, at I er lykkes med det i det her tilfælde?

»Jeg kender ikke det konkrete tilfælde, så det vil jeg tillade mig ikke at udtale mig om. Men det er klart, at det skal vi være opmærksomme på hver gang.«

Hospitalet vurderer patienterne ud fra flere parametre, når de ankommer – blandt andet ambulancereddernes undersøgelser og målinger på vej til hospitalet, fortæller Nils Falk Bjerregaard.

Ifølge Mathias Kaastrup blev han hentet i en ambulance uden måleudstyr, men Nils Falk Bjerregaard har alligevel en kraftig formodning om, at redderne har vurderet hans symptomer på forskellig vis.

Kan man ikke lige så godt teste patienten, når vedkommende nu er ankommet på hospitalet?

»Sundhedsstyrelsens anbefalinger er helt klare på det område. Vi poder kun de indlæggelseskrævende patienter.«

Ifølge Mathias Kaastrup fik han på hospitalet at vide, at han ikke behøver at være i karantæne.

Det undrer ham meget.

Nils Falk Bjerregaard forklarer, at hospitalet ikke rådgiver patienter, der er under mistanke, til at isolere sig derhjemme.

»Vi følger Sundhedstyrelsens anbefalinger. Hvis man har symptomer, så skal man passe på ikke at smitte andre. Det betyder ikke, at man skal gå i karantæne, men man skal udvise forsigtighed. Hvis man udviser tilstrækkelig agtpågivenhed, må man jo godt gå ned og handle ind.«

»Jeg har ikke kunnet lave andet end at ligge med voldsom hovedpine og den værste feber. Hovedpinen gennemtærer mig, og jeg har spist alt for mange piller,« siger Mathias Kaastrup. Fold sammen Læs mere Læs mere

WHO: Man bør stadig inddæmme virussen

De danske myndigheders anbefaling om kun at teste patienter, der kræver indlæggelse og lægehjælp, blev fremlagt under statsministerens pressemøde onsdag aften i sidste uge.

Men dagen efter bønfaldt Verdenssundhedsorganisationen (WHO) alle lande om ikke at stoppe inddæmningen af coronasmitten.

»Ideen om, at lande skal skifte fra inddæmning til afbødning, er forkert og farlig,« sagde WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sundhedsstyrelsen fastholder strategien i Danmark.

På pressemødet onsdag aften sagde direktør Søren Brostrøm, at man har brugt »en del ressourcer på nogen, som ikke er særligt syge og ikke kræver indlæggelse«:

»Derfor skal vi skifte strategi og indsats i sundhedsvæsenet, så vi fokuserer på dem, der har allermest behov,« sagde han.

Penicillin mod ukendt sygdom

Selvom det endnu ikke er lykkedes læger at behandle covid-19-patienter, mener Mathias Kaastrup, at det er vigtigt at blive testet, når man – som ham – har slemme symptomer.

Mathias Kaastrup »Det er bare voldsomt at ligge i så mange dage med uvisheden. Det gør ondt.«

Efter afvisningen på Regionshospitalet i Horsens ringede han til sin egen læge, som fortalte, at de nu må »skyde med spredehagl« for at bekæmpe det, han fejler.

»Jeg kan overhovedet ikke se fordelene ved det. Der er ikke noget, der har ændret sig og jeg har stadig de samme symptomer. Nu skal jeg have penicillin igen, som er mere bredspektret og stærkere, men man ved ikke, hvad jeg fejler,« siger han.

Kan du ikke forstå, at man bliver nødt til at prioritere, hvilke patienter, der skal tilbydes test?

»Jo. Jeg har selv kræftramte forældre, og jeg er helt med på, at vi skal beskytte dem frem for mig. Det er vigtigt, at de overlever. Så jeg kan godt forstå deres ændring, men det er bare voldsomt at ligge i så mange dage med uvisheden. Det gør ondt.«