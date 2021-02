Martin Thorborg advarer: De små virksomheder er »på sammenbruddets rand. Deres forretning er tvangslukket, de har ingen penge«

»Pressede? De er mere end pressede.«

Sådan beskriver Martin Thorborg situationen for mange af de kunder, som hans firma Dinero lige nu hjælper med at udarbejde momsregnskab.

»De er på sammenbruddets rand. Deres forretning er tvangslukket, de har ingen penge, og staten beder dem om penge, de ikke har,« siger Martin Thorborg, der ud over at være direktør for Dinero er landets måske mest kendte iværksætter.

Han har siden begyndelsen af 1990erne stiftet og solgt en lang række virksomheder, han har udgivet tre bøger, og han deltager ofte i debatter og deler gerne ud af sine erfaringer som iværksætter.

Mange af Dineros kunder er enkeltmandsvirksomheder, blandt andet vognmænd, små butikker og freelancere, som ifølge Martin Thorborg »sidder og laver et regnskab, de ikke kan honorere«.

Moms og (u)tilfredshed

Derfor oplever Dinero også, at kundetilfredsheden er lavere end nogensinde.

»Det hænger 100 procent sammen med corona,« understreger han:

»Vi ved, at kundetilfredsheden falder en smule, når der skal laves moms. Ikke fordi vores service er dårligere. Men fordi kunderne bare er i lidt dårligere humør. Når de sidder der og roder efter bilag i handskerummet eller skuffen, og vi så spørger dem, hvor glade de er for Dinero, ja så ryger der en lille sikring.«

Men »vores produkt er det samme«, som han siger, og derfor er han også sikker på, at kundetilfredsheden nok skal vende tilbage til der, hvor den plejer at være.

Ifølge Martin Thorborg har hans kunder som så mange andre virksomheder allerede fået udskudt deres momsregnskab en gang under coronakrisen.

Derfor sidder de ifølge ham lige nu med to regnskaber og »dobbelt op på arbejde«.

»Men hvis du ingen penge har, så kan du ikke betale moms. Når kassen er tom, er den tom,« understreger han.

Torsdag fik Martin Thorborg luft for sin oplevelse af situationen i et opslag på Facebook.

»(…) hvis alle de folk, der har deres på det tørre, var klar over, hvor desperate de små selvstændige efterhånden er, så ville de selv tude,« skrev han.

Han håber, at opslaget kan bidrage til at skabe opmærksomhed om situationen for de små virksomheder.

»Man snakker fra regeringens side om et momslån, altså at man rentefrit kan låne af staten for at betale sin moms,« siger han: »Men det er ikke vedtaget endnu. Og bliver det vedtaget, varer det måske fem-seks uger, før det er oppe at køre. Men det er nu, her inden for en god uges tid, at der skal afleveres regnskab.«

Udskyd momsen igen

Derfor efterlyser han en eller anden form for garanti for momslån allerede nu, akkurat som han opfordrer til, at det offentlige holder igen med rykkere og gebyrer til skyldnervirksomheder.

»Vent med rykkerne, til folk har deres penge i hus,« siger han.

»Endnu bedre: Udskyd momsen igen.«

Kunne man ikke også som liberal sige, at de virksomheder, der ikke kan stå, må falde?

»Jeg er socialliberal. Men ja, det princip hylder jeg. Til dels. Man kan også sige, at i en liberal verden ville skat som moms være lavere, så der var flere penge at spare op og dermed en buffer,« siger han:

»Men når staten rager til sig, som den gør, må den også stå klar til at hjælpe og tage ansvar. Hvilket den også har gjort langt hen ad vejen, her under krisen.«