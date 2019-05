Marie Krarup om politiets sigtelse af NB-politiker: »Er det ikke nogen mærkelige metoder at bruge på valgkampens dag to?«

Dansk Folkepartis integrations- og gymnasieordfører, Marie Krarup, gik til tasterne, da hun så, at en af Nye Borgerliges spidskandidater var blevet anholdt for deling af drabsvideoen fra Marokko.

»Det her virker helt vanvittigt. Kan det virkelig passe, at politiet skal bruge ressourcer på sådan noget på den måde? Og hvordan skal man kunne tale om islamiske ritualmord, hvis vi ikke må vide, at de bliver begået?« skrev hun på sin Twitter-profil.

Det er Nye Borgerliges Jeppe Juhl, der er tale om. Politikeren blev onsdag morgen anholdt, indbragt til afhøring på Station Bellahøj og sigtet. Han nægter sig skyldig.

Marie Krarup fortæller til Berlingske, at der for hende er to ting på spil i denne sag: For det første stiller hun spørgsmålstegn ved, hvorvidt det i alle tilfælde bør være ulovligt at dele en video af et »rituelt drab«. For det andet mener hun, at politiets reaktion udefra set virker voldsom, og hun undrer sig over, om sigtelsen har noget med det nyudskrevne folketingsvalg at gøre.

Terrorekspert Magnus Ranstorp har tidligere udtalt til Berlingske, at dobbeltdrabet på de to skandinaviske kvinder i Marokko var »næsten rituelt«, idet veninderne blev skændet på halsen. Han henviste til, at islamister taler om at ramme vantro på halsen.

»Det virker mærkeligt«

»Jeg synes, det lyder meget, meget voldsomt. Jeg synes, at det ligner en sag, som man kan efterforske fra en skrivebordsstol. Jeg vil indrømme, at jeg ikke har forstand på politimetoder, men det lyder da voldsomt, at man sender folk ud og arresterer dem og tager DNA-test. Og så lige efter et folketingsvalg er udskrevet. Jeg håber ikke, vi er inde i noget, hvor man går efter folk med bestemte meninger, men det ligner det jo næsten,« siger Marie Krarup om sagen.

Hun fortæller, at hun »selvfølgelig« mener, at man skal beskytte ofrene i sagen, men at det er en nødvendighed, at man ved, hvad Marokko-sagen ifølge hende drejer sig om - at det ikke var et drab, men et rituelt drab.

»Det er en rigtig vigtig oplysning, at det var rituelt,« siger hun.

Mener du, at det er forkert, at folk er blevet anmeldt for at dele videoen?

»Nej, for det er jo åbenbart ulovligt. Spørgsmålet er så, om det er korrekt at ulovliggøre det i en sådan grad, at det under alle omstændigheder er forbudt. For på en eller anden måde er folk jo nødt til at få viden om det her.

Kan man ikke få den information uden at se eller dele videoen?

»På en eller anden måde er man nødt til at få viden om det. Man kunne måske også have lavet nogle billeder, som man kan tilsløre, så man ikke kan se ofrene. Det bliver som om, at man ønsker at skjule det, og det synes jeg virker farligt,« siger Marie Krarup, og går videre til det andet punkt i denne sag, som undrer hende:

»Det andet er, om det ikke er nogen mærkelige metoder at bruge på valgkampens dag to? Man kunne have sendt dem et brev om, om de ikke godt ville komme og aflevere deres computer eller et eller andet,« siger hun.

Synes du, at politiet skal tage hensyn til, at der er en valgkamp i gang?

»Det virker mærkeligt det her. Det er det, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det virker som om, det er et politisk indgreb.«

Hvordan burde politiet i stedet have grebet det an?

»Det har jeg ikke forstand på, jeg har aldrig arbejdet i politiet.«

Du har jo tydeligvis en holdning til det...?

»Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at have fire politimænd, der kommer klokken seks om morgenen og arresterer en politiker, det virker meget, meget voldsomt, og det stiller jeg spørgsmålstegn ved uden at vide, om det er normalt at gøre sådan. Det virker meget, meget voldsomt. Det er lige begyndelsen af en valgkamp, så gør det det endnu mere voldsomt,« siger Marie Krarup.

Københavns Politi har ingen kommentarer til Marie Krarups udtalelser.