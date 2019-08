Maria har fået delt sine intime billeder: »Det er virkelig skræmmende«

Maria på 24 år fik et chok, da hun åbnede sin e-boks i sidste uge. Der lå et brev fra Nordjyllands Politi.

Politiet beskrev, at de lige nu efterforsker en sag, der handler om, at mere end 700 danske kvinder har fået delt nøgenbilleder- og videoer.

Maria er en af de kvinder, stod der i brevet.

»Først tænkte jeg, at det var et meget mærkeligt brev. Jeg tvivlede lidt på, om det overhovedet var sandt,« fortæller Maria.

Hun kontaktede derefter sin mor, der sagde, at hun skulle tage brevet alvorligt.

»Man har jo hørt om sådan noget før, men man tænker altid, at det ikke sker for en selv. Det er virkelig skræmmende,« lyder det fra den 24-årige unge kvinde.

Maria »Det er skræmmende, at man kan gå ind og se billeder af mig. Jeg ved jo ikke, hvem det er, der har adgang til de sider.«

Berlingske beskrev onsdag, at 720 kvinder har fået delt intime billeder uden deres samtykke i et online magasin på nettet.

Torsdag morgen oplyste Nordjyllands Politi, at de lige nu efterforsker en sag, der omhandler magasinet.

Kataloget ligger ifølge Frank Olsen, der er vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi, på en hjemmeside, hvor det er muligt at se en indholdsfortegnelse med de 720 kvinders fulde navne i alfabetisk rækkefølge.

For at få adgang til billeder eller videoer af kvinderne, skal man selv sende nøgen- eller bikinibilleder af andre kvinder til bagmændene.

Sendte nøgenbilleder til ekskæreste

Maria ved ikke meget mere om sagen endnu. Hun har læst brevet, hvor det er oplyst, at indholdsfortegnelsen findes, og at hendes fulde navn er oplyst. Der står også, at den by, hun kommer fra, sandsynligvis også er oplyst.

Dette er brevet, som Maria har modtaget fra politiet i sin e-boks. Fold sammen Læs mere Læs mere

Politiet har fortalt, at der både er tale om billeder af kvinder i bikini og billeder og videoer af nøgne kvinder.

Hvad det er for nogle af Marias billeder, der er delt, er hun meget i tvivl om. Hun har før lagt billeder af sig selv i bikini ud på både Instagram og Facebook, men hun har også før i tiden sendt nøgenbilleder til sin ekskæreste, som hun gik fra for cirka et år siden.

»Jeg kunne ikke forestille mig, at han kunne finde på at sende billederne videre. Jeg tror nærmere, at det handler om de der bikinibilleder. Uanset hvad er det skræmmende, at de florerer på nettet nu. Det er ulækkert, at folk har behov for at sidde og se mig i bikini,« lyder det fra Maria.

Brevet fra politiet fik hende til at tænke på en episode, hun oplevede i år 2017. Dengang blev hun kontaktet af en fremmed mand, der spurgte, om hun var bekendt med, at der fandtes en side på nettet med nogle af de billeder af hende i bikini, som hun selv havde lagt ud på sine sociale medier.

Maria tænkte med det samme, at det var fup, og hun valgte derfor at ignorere manden. Men nu går hun ud fra, at billederne allerede dengang var en del af magasinet.

»Det er skræmmende, at man kan gå ind og se billeder af mig. Jeg ved jo ikke, hvem det er, der har adgang til de sider. Jeg håber virkelig, at der bliver sat en stopper for de delinger,« lyder det fra den 24-årige kvinde.

Hun har fået oplyst af politiet, at hun nu har mulighed for at få en advokat, som kan føre hendes sag videre. Det tilbud vil Maria uden tøven tage imod.

FAKTA Digitale krænkelser Digitale seksuelle krænkelser kan være flere ting. »Klassiske« eksempler som video eller billeder, der bliver delt uden samtykke.

Folk, der bliver filmet uden at være klar over det, med skjult kamera eller med webkamera, og hvor filmen efterfølgende deles. Det kan være fra nogen, man kender eller ikke kender.

Trusler om alt fra sexovergreb eller det såkaldte sextortion, hvor man forsøger at presse folk til at sende penge eller flere billeder mod truslen om at offentliggøre de billeder, krænkeren allerede har.

Falske profiler, hvor nogen opretter en falsk profil i ens navn med billede og hænger vedkommende ud på for eksempel Tinder eller Snapchat.

»Fake porn«, hvor private billeder eller pressefotos bliver billedmanipuleret, så de fremstår med krænkende indhold, og at det ligner, at vedkommende er med i for eksempel en pornofilm. Kilde: Miriam Michaelsen/Digitalt Ansvar FOLD UD

Mand er sigtet i sagen

Torsdag oplyste Nordjyllands Politi, at de lige nu efterforsker sagen om magasinet, som florerer på nettet.

Politiet har fundet frem til en 24-årig mand fra Aalborg, som har uploadet profilbilleder fra Facebook ud fra 585 af kvinderne i indholdsfortegnelsen. Manden blev anholdt 7. maj 2018 og er fortsat sigtet i sagen.

Samtidig har politiet sendt et brev via e-Boks til 535 af kvinderne, da det er det antal, som politiet har kunnet identificere.

»Resten af kvinderne er vi ikke i stand til at identificere, fordi de har et for almindeligt navn, så vi kan ikke være sikre på, at det er de rigtige kvinder, vi sender til,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen til Berlingske.

Han fortæller også, at alle kvinder er over 18 år – på nær en enkelt, som er 17 år.

Sagen begyndte hos Nordjyllands Politi i foråret 2018, hvor politiet fik en anmeldelse om ulovlige delinger af billeder på internettet. Derefter begyndte efterforskningen, hvor politiet fandt frem til den 24-årige mand fra Aalborg.

»Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget videregivelse af billeder af private forhold – under afhøringen erkendte han sin rolle i sagen. Den pågældende er løsladt, men han er fortsat sigtet i sagen. Politiet kan ikke – af hensynet til efterforskningen – oplyse, hvad den sigtedes rolle helt konkret har været,« oplyser politiet.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at finde de personer, der står bag magasinet, selv om politiet har fået hjælp fra Rigspolitiets IT-enhed, NC3.

»Der er ikke noget, der tyder på, at vi står lige for et gennembrud i forhold til at finde gerningsmanden eller -mændene. Det tyder ikke på, at vi kommer til at finde dem,« siger Frank Olsen.

Politiet har i brevet oplyst, at de forurettede kvinder har frist til 1. oktober i forhold til at melde tilbage om, hvorvidt de ønsker en bistandsadvokat beskikket.

Maria optræder anonymt under et opdigtet navn. Berlingske er bekendt med kildens rigtige identitet.