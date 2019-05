Marcus Knuth anmeldte krammende betjent – nu er hun fri af kritik. »Han bør give en offentlig undskyldning«

Billedet gik verden rundt.

Grådkvalt muslimsk kvinde, fuldkommen tilsløret, med ansigtet dækket af den – ulovlige – niqab, kun med en sprække til øjnene. Og så den kvindelige betjent, iført refleksvest med påskriften »Politi«, der hjerteligt krammer den sortklædte. Hvornår? Under en demonstration mod det danske niqabforbud 1. august sidste år – den dag, forbuddet – der i europæisk sammenhæng er enestående – trådte i kraft.

Var det eksemplarisk politiarbejde, udført af en empatisk professionel betjent i en ekstremt vanskelig situation? Eller et »knæfald for islam« udført af en betjent, der i stedet for at håndhæve loven forfalder til grædekoneri sammen med den sortklædte, der burde afføre sig sit islamistiske symbol?

Meningerne har været mange, især i de sociale mediers mørke afkroge, men mere usædvanligt også på Christiansborg, hvor et medlem af det regeringsbærende parti, Marcus Knuth fra Venstre, var så oprørt over det, han så, den krammende betjent, at han klagede til politiet:

Af klagen fremgik det, at Marcus Knuth »frygter«, at »fotoet af betjenten og demonstranten kan tolkes, som om politiet i Danmark sympatiserer mere med niqab-demonstranter end med den lovgivning, Folketinget har udstukket. Derfor ønsker jeg at klage over betjentens opførsel,« skrev Marcus Knuth til Københavns Politi, der, som praksis er, videresendte klagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) i Aarhus.

Ni måneder er gået, og politiklagemyndigheden er færdig med behandlingen af sagen: Der er intet at bebrejde betjenten.

Det oplyser hendes advokat.

»Jeg har overbragt hende beskeden om, at politiklagemyndigheden ikke mener, at hun har gjort noget som helst forkert. Det var hun meget, meget lettet over. Hun har været meget berørt over – ja, jeg tør faktisk godt sige ked af – sagen og ikke mindst, at et fremtrædende medlem af Folketinget klagede over hende,« siger advokat Torben Koch, mangeårig advokat for Politiforbundet.

Berlingske har ikke fået adgang til politiklagemyndighedens afgørelse, men ifølge advokat Torben Koch fremgår det, at betjenten, der er særligt uddannet dialogbetjent med den opgave at sørge for, at konflikter – for eksempel under demonstrationer – ikke optrappes, henvendte sig til den niqabklædte kvinde under demonstrationen. Hun virkede opløst af sorg, var grådkvalt, betjenten tilbød sin »hjælp«, og det endte i et trøstende knus. Kontorchef Karina Toftgaard Matthiesen fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed bekræfter, at myndigheden ikke udtrykker kritik af betjenten.

Advokat Torben Koch:

»Politiklagemyndigheden fastslår, at der – henset til den rolle, polititjenestemanden havde – intet er at bebrejde den kvindelige betjent. Hun skønnede, i en meget, meget vanskelig situation, at det var det rigtige at gøre, og det er DUP enig i. Jeg kan tilføje: Selvfølgelig gjorde hun det rigtige, hvad ellers?«

Torben Koch tilføjer, at sagen – hvilket ikke er sædvanligt – har været forelagt det såkaldte Politiklageråd, der fører tilsyn med Den Uafhængige Politiklagemyndighed og vurderer særligt principielle sager, og at rådet – der ledes af en dommer fra Vestre Landsret i Viborg – har tiltrådt politiklagemyndighedens afgørelse.

Mindre begejstret er advokat Torben Koch for medlem af Folketinget Marcus Knuth, der klagede over betjenten.

»Knuth kender end ikke Grundlovens paragraf tre om magtens tredeling. Han er lovgivende, hun er udøvende, og han skal ikke blande sig i den måde, hun udfører sit arbejde på. Det er udtryk for ren populisme. Det er dybt kritisabelt. Og jeg mener, at det rigtige vil være, at Marcus Knuth giver hende en offentlig undskyldning.«

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, der repræsenterer alle politifolk i Danmark, er tilfreds med afgørelsen.

»Jeg har aldrig opfattet det, kvinden gjorde, som politisk. Hun skabte tryghed. Meget politiarbejde er jo sådan, at vi drager omsorg for de borgere, vi har kontakt med. Drikker kaffe med en ældre dame. Fortæller de personer, der har været udsat for et indbrud, at vi ikke tror, at indbrudstyven kommer igen, og at de ikke skal være nervøse. Det er det samme her. En betjent tog sig af en kvinde, der var bekymret over, hvad niqabforbuddet betød for hende. Hun trøstede bare,« siger Claus Oxfeldt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Marcus Knuth (V).