Mand sigtes for at belure og filme afklædte kunder i solcenter

Mere end 30 gange har en nu 30-årig mand lavet ulovlige videooptagelser af afklædte mænd og kvinder både i et solcenter i Slagelse og gennem vinduerne i private hjem.

Det mener politiet, som har sigtet den formodede gerningsmand for en lang række tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Tirsdag har han været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor en dommer har besluttet at varetægtsfængsle den 30-årige mand i foreløbig 27 dage.

Manden er sigtet for i alt tre forhold.

Ifølge det første forhold belurede og filmede han i perioden 29. september til 13. oktober 2020 33 personer i Solcenter Beauty Tan i Slagelse, mens ofrene var afklædte.

Det andet forhold handler om, at den 30-årige mand på et ukendt tidspunkt og sted i Danmark filmede en kvinde gennem et vindue, mens hun sov. På optagelserne kunne man ifølge sigtelsen se kvindens ben og bryst.

Endelig sigtes han for fire gange at have beluret og filmet en kvinde og en mand gennem et badeværelsesvindue. Kvinden var afklædt og nøgen i fire tilfælde, mens det samme var tilfældet for manden på to af optagelserne.

Det er uvist, hvornår og hvor i Danmark det sidste forhold fandt sted.

Den 30-årige nægter sig skyldig, men erkender at have været i besiddelse af i hvert fald nogle af optagelserne.

Dommeren begrundede selve varetægtsfængslingen med, at der er grund til at frygte, at manden vil begå ny kriminalitet, hvis han er på fri fod.

Den 30-årige har da også flere gange tidligere været i politiets søgelys.

Ifølge B.T. er han således i forvejen tiltalt i to lignende sager om blufærdighedskrænkelser.

Den ene sag bliver aktuelt behandlet ved Retten i Næstved. Her er manden tiltalt for at have beluret 32 kvinder, mens de befandt sig i deres private hjem. Dommen i den sag bliver efter planen afsagt til januar.

Den anden sag kommer for retten i december ved Københavns Byret. Tiltalen lyder her på, at manden skal have skaffet sig adgang til to hotelværelser på Hotel Cabinn i København, hvorefter han befølte to sovende kvinder.

B.T. skriver, at den nu 30-årige mand i april 2021 blev idømt otte måneders fængsel i en tredje sag om blufærdighedskrænkelser.

