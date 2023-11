Mand frifindes i landsretten for at give sin sæd til kvinder

En 55-årig mand er blevet frifundet i en sag, hvor han var tiltalt for at have doneret sæd til flere kvinder uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det har manden gjort i mindst fem tilfælde.

Den midtjyske mand er blevet frifundet torsdag i Vestre Landsret, hvor ankesagen har kørt. Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Manden blev kendt skyldig og straffet med en bøde i samme sag i Retten i Herning i november sidste år. Bøden lød på 25.000 kroner.

Byretten mente, at donationerne var i strid med den såkaldte vævslov. Den siger, at det ikke er tilladt at distribuere sæd uden myndighedernes tilladelse.

Det mener landsretten imidlertid ikke er tilfældet:

- På baggrund af tiltaltes forklaring og udtalelserne i dokumentarudsendelsen "Den gavmilde sæddonor" lægger landsretten til grund, at tiltalte i alle tilfælde havde etableret en personlig relation med de kvinder, der modtog sæden.

- Tiltalte modtog ikke penge eller andre modydelser for sæden, og der medvirkede ikke andre end tiltalte, de pågældende kvinder og kvindernes eventuelle partnere, står der i et uddrag af dommen.

Sagen begyndte i 2020, da manden fortalte sin historie i TV 2-dokumentaren "Den gavmilde sæddonor".

Efterfølgende blev han anmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Da sagen blev behandlet i byretten, forklarede han meningen med donationerne.

- Gøre en forskel. Det er egentlig det, det handler om, sagde manden, der dengang var iført et regnbuefarvet halstørklæde.

Regnbuefarverne er et symbol for LGBT+-miljøet.

Mandens forsvarer, Tyge Trier, fortalte desuden i retten, at manden primært har doneret sin sæd til lesbiske par.

Efter landsrettens afgørelse siger manden torsdag til TV Midtvest:

- Jeg skal ned efter kage til kollegerne. Det er bare superfantastisk.

