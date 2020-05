Mand dømt til døden over videotjenesten Zoom

De fleste danskere forbinder nok platformen Zoom med digital undervisning og videomøder med kollegerne.

Men i Singapore har man taget videotjenesten i brug til et helt andet og langt mere alvorligt formål.

15. maj blev en 37-årig mand fra Malaysia dømt til døden ved hængning over den digitale platform. Manden ved navn Punithan Genasan er dømt for i 2011 at organisere smugling af stoffer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Phil Robertson, direktør for den asiatiske afdeling af Human Rights Watch »Brugen af fjernteknologi som Zoom til at dømme en mand til døden, gør det endnu værre.«

En talsperson fra Singapores højesteret fortæller, at dommen blev afsagt over videotjenesten »af hensyn til alle involverede i sagen«. Talspersonen oplyser, at det er første gang i landet, at en dødsdom er blevet overleveret via en videotjeneste.

Ifølge Punithan Genasans advokat, Peter Fernando, modsatte han sig ikke dommen, da den blev afsagt.

Kritik fra menneskerettighedsorganisationer

Måden, hvorpå Punithan Genasan har fået overleveret sin dødsdom, har mødt hård kritik fra flere menneskerettighedsorganisationer.

»Singapores brug af dødsstraf er modbydelig og umenneskelig, og brugen af fjernteknologi som Zoom til at dømme en mand til døden, gør det endnu værre,« siger direktør for den asiatiske afdeling af Human Rights Watch, Phil Robertson.

Samme melding kommer fra Amnesty Internationals Chiara Sangiorgio, der beskæftiger sig med dødsstraf.

»Denne sag er en påmindelse om, at Singapore fortsat modsætter sig international lov og standarder ved at idømme dødsstraf for narkohandel,« siger hun.

Singapore har en politik om nultolerance over for ulovlige stoffer. Hundredvis af mennesker er således gennem tiden blevet dømt til døden ved hængning for overtrædelse af loven, oplyser menneskerettighedsorganisationer til Reuters.

Mange retssager er i Singapore blevet udskudt, fordi retssystemet lige nu har færre ressourcer. Det skyldes nedlukningen i landet som følge af coronapandemien – nedlukningen blev indledt i begyndelsen af april og varer til 1. juni.