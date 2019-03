Lille dreng kastede med koranen – så skred politiet ind

Københavns Politi greb under en islam-kritisk manifestiation ved Christiansborg fredag den 22. marts ind overfor en far til en dreng i alderen 8-9 år, der under demonstrationen for det islamkritiske parti Stram Kurs på Christiansborg kastede med koranen og i øvrigt var tilskuer til partiets afbrænding af koranen på en engangsgrill.

Videooptagelsen fra demonstrationen viser, at en betjent fra den kriminalpræventive sektion i Københavns Politi tog kontakt til drengens far og siger, at betjenten »overvejer« at indberette faderen til kommunen, fordi han er bekymret for, at drengen – der er klædt i støvler, joggingbukser og en blå Hummel-jakke – deltager i en demonstration, der er så »sprængfarlig«.

»Jeg kommer fra den kriminalpræventive sektion, og jeg siger, at jeg nok kommer til at lave en underretning til kommunen i forhold til at en dreng på 8-9 år tager så aktiv del i en demonstration, som jeg synes (...) har et så sprængfarligt emne, at jeg synes, at man skal være voksen for at tage stilling til det«, siger betjenten.

Københavns Politi bekræfter forløbet, men tilføjer, at politiet valgte ikke at indberette faderen:

Københavns Politi oplyser, at »en medarbejder fra den kriminalpræventive sektion i fredags under Rasmus Paludans demonstration havde en snak med en far, hvis søn deltog i demonstrationen«, men politiet har »ikke indberettet sagen, og den kriminalpræventive medarbejder havde efterfølgende en god snak med drengens far«.

Rasmus Paludan »Jeg har aldrig oplevet, at betjente går hen til forældre de til de 11-12 årige muslimske drenge, der råber, at de »vil kneppe mig«, og siger, at de drenge skal indberettes«

Rasmus Paludan: Vi spillede »5-koran«

Formand for partiet Stram Kurs, advokat Rasmus Paludan, bekræfter, at den lille dreng deltog i demonstrationen, der blev afviklet i protest mod at den islamiske bevægelse Hizb ut- Tahrirs afvikling af fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads, og her spillede såkaldt »5 Koran«, et spil, hvor fem personer kaster med en koran. Drengen spillede med partilederen selv:

»Der var mange gange, hvor vi kastede og greb til hinanden«, siger Rasmus Paludan.

Paludan mener, at det er »helt urimeligt« af Københavns Politi at truet med at indberette en far, der lod sin søn deltage i en »lovlig« demonstration og her gennemføre en »lovlig handling«; at kaste med koranen.

»Jeg har aldrig oplevet, at betjente går hen til forældre de til de 11-12 årige muslimske drenge, der råber, at de »vil kneppe mig«, og siger, at de drenge skal indberettes. Og hvorfor går politiet ikke over til Hizb ut-Tahrir-demonstrationen, hvor masser af børn sidder - kønsopdelt med deres mødre - og får at vide, at religiøse love står over grundloven og opdrages i, at et islamisk Kalifat er bedre end et demokrati,« siger Rasmus Paludan.

Per Schultz Jørgensen, tidligere formand for Børnerådet »Vi må gå ud fra, at forældre selv kan vurdere, om det er fornuftigt at tage sine børn med til en demonstration«

Børneforsker: Det er voldsomt for et barn

Ole Henrik Hansen, der er lektor ved Institut for Pædagogik og Dannelse på Aarhus Universitet, roser imidlertid betjenten fra Københavns Politi for at gribe ind:

»Jeg forstår politimanden, og jeg synes, det er positivt at han reagerer. Han anfægter i virkeligheden forældreevnen, og det synes jeg er positivt,« siger han.

»Det er voldsomt for et barn at deltage i en sådan konfrontation, som den her type demonstration er, når man er otte-ni år. Det er voldsomt. Der er tale om en slags demonstration, hvor der er en form for aktiv vold, som ganskevist ikke er fysisk, men som alligevel handler om at gøre andre ondt. Det er ikke sundt for et barn, og barnet vil heller ikke forstå, hvorfor man vil ønske at gøre de her mennesker ondt«.

Lektor Ole Henrik Hansen siger, at man sagtens kan tage børn med til demonstrationer, især hvis andre børn deltager, og hvis budskabet et »positivt«, for eksempel hvis der er tale om en klimademonstration, men børn skal ikke deltage i demonstrationer, der virker »vrede« eller har et “ondt” budskab.

Han ønsker dog ikke at forholde sig til, hvorvidt det er sundt for børn at deltage i en fredagsbøn, arrangeret af Hizb ut-Tahrir, selv om mænd og kvinder er kønsopdelt og organisationen går ind for at afskaffe demokratiet og lade det afløse af et islamisk kalifat.

Per Schultz Jørgensen, der er børneforsker, psykolog og tidligere formand for Børnerådet, mener dog ikke, at situationen krævede en påtale fra politiet:

»Hvis det er en lovlig demonstration, så har man ret til at være der med sit barn. Ellers umyndiggør man forældre. Vi må gå ud fra, at forældre selv kan vurdere, om det er fornuftigt at tage sine børn med til en demonstration. Det skal forældre selv tage ansvar for, og det tror jeg, at de kan,« siger han.

Berlingske har valgt ikke at bringe videooptagelsen, der ligger på Stram Kurs' Youtube-kanal, fordi det ikke har været muligt at forholde dens indhold for faderen eller politibetjenten.