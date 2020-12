Ledelsen på P3 under hårde anklager fra ansatte: »De mobber og chikanerer ansatte, de vil af med, indtil de knækker«

Godmorgen og velkommen til denne onsdag morgen midt i december, hvor Berlingske har samlet de vigtigste nyheder i dagens nyhedsoverblik. Det er dagen, hvor de skrappere restriktioner udvides til hele landet, og skulle man være i tvivl om, hvad det indebærer, kan man finde dem her.

Vi skal både vende coronasituationen herhjemme og i udlandet, og så er debatten om krænkende adfærd og arbejdsmiljø blusset op igen på DR, hvor flere ansatte på ungdomsradiokanalen P3 har følt sig nødsaget til at stå frem med ubehagelige oplevelser.

Der er nok at tage fat på denne onsdag morgen, så lad os komme i gang!

Først tager vi et hurtigt kig på de seneste coronatal.

Bekræftede smittede i Danmark: 116.087 (2.992 nye smittede)

Antal indlagte: 439

Antal indlagte på intensiv: 68 (39 i respirator)

Antal bekræftede døde i Danmark: 961

Antal bekræftede smittede på verdensplan: 73.463.135

Antal dødsfald på verdensplan: 1.635.158

De danske tal kan man studere her – og de globale tal kan du finde ved at klikke her.

Og lad os så gå videre fra dagens coronatal til dagens første vigtige historie.

Ansatte på P3 anklager ledelsen for »giftig og krænkende opførsel«

En række medarbejdere på DRs radioungdomskanal P3 har måttet sygemelde sig og søge psykologhjælp på grund af dårlige oplevelser med ledelsen på P3. Det skriver Politiken.

DRs øverste ledelse har svigtet, fordi den ikke har sat ind over for en ledelse på ungdomsradiokanal P3, der opfører sig chikanerende og grænseoverskridende over for de ansatte. Sådan lyder det fra en gruppe medarbejdere, der nu har følt sig nødsaget til at stå frem.

»Den øverste ledelse i DR er villige til at ofre deres ansattes helbred, mens de forsøger at lukke ned for flere dårlige sager,« siger tidligere praktikant og freelancejournalist på P3 Kristian Lindhardt Nellemann.

»Ledelsen på P3 mobber og chikanerer ansatte, de vil af med, indtil de knækker, i stedet for bare at afskedige dem,« siger radiovært Sara Bovin, der også har klaget over ledelsen på P3.

DRs kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen, erkender, at DR for sent har grebet ind over for mistrivslen i afdelingen.

Læs hele Politikens artikel her.

Boom i coronaindlæggelser – det bliver værre end i foråret

Og lad os så gå videre til dagens første coronanyhed.

For selvom sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i går meddelte, at de første danskere muligvis kan vaccineres inden udgangen af 2020, er coronapandemien langtfra aftaget.

Den rammer nu for fuld kraft de danske sygehuse. Sundhedsstyrelsen forventer, at antallet af indlagte den kommende uge vil stige til 500-650 mod cirka 400 indlagte i medicinske senge og 140 indlagte i intensivsenge, da epidemien var på sit højeste i foråret. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i et nyt notat.

Ifølge formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen, har testboomet tydeligvis ikke været nok til at inddæmme smitten.

»Måske det havde set meget værre ud, hvis der ikke var blevet testet så mange, men det er åbenlyst, at den enorme testkapacitet ikke har været nok til at bryde smittekæderne og bremse epidemien. Den store svaghed er, at det ikke i tilstrækkeligt omfang undersøges, hvor smittekæderne kommer fra, og at det dermed bliver svært at gribe ind imod dem,« siger Torben Mogensen.

Læs hele Berlingskes artikel her.

Tyskland klarede sig strålende i foråret – hvad gik galt?

Og så til en coronahistorie fra udlandet.

Vi skal forbi vores naboland, Tyskland, som i foråret klarede sig let og elegant igennem coronavirussen. Men i efteråret har coronasituationen i Tyskland ændret sig, og særligt november måned er gået helt galt. Nu har tyskerne – få dage før juleaften – så godt som aflyst julen på grund af stigende smitte.

»Det er lidt som med en brand. Enten har man den under kontrol, ellers er den ude af kontrol. At holde den sådan halvt under kontrol virker bare ikke,« konstaterer forsker og ekspert i virusudbredelse Viola Priesemann på Twitter.

Læs mere om, hvad der er gået galt i den tyske regerings håndtering af coronavirussen i Berlingskes artikel her.

Eksperter er enige: Luk Storebæltsbroen op til jul

Og så tilbage til Danmark igen.

For mens julen kommer tættere på, stiger smittetallene.

Smitten er fortsat særlig høj i Region Hovedstaden, og Københavns Kommune tager suverænt førstepladsen med 800 smittede pr. 100.000 borgere.

Ifølge en række coronaeksperter, som Berlingske har talt med, står det klart: Det mest fornuftige at gøre for at inddæmme smitten i Region Hovedstaden vil være at holde københavnere fra at tage hjem til deres familier til jul.

»Vi er nået dertil, hvor vi ikke kan tillade os at lade en hel masse inficerede københavnere rejse ud i det ganske land og smitte andre,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Men flere politikere vil stadige frede familiejulen, heriblandt Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF, og senest har sundhedsminister Magnus Heunicke afvist muligheden for at lukke broen, som det ser ud nu.

Læs mere om, hvorfor politikere ikke ser grund til nedlukning af Storebæltsbroen i artiklen her.

Nyt politiforlig: Betjente flytter ud, og magten samles på Slotsholmen

Tirsdag aften blev et politiforlig for 2021-2023 forhandlet på plads mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

De forskellige partier er kort fortalt blevet enige om en aftale, der på tre år øger bevillingen til ordensmagten med 650 millioner kroner i 2021 stigende til en milliard kroner i 2023.

Pengene skal blandt andet bruges på 20 nye nærpolitistationer, til at lappe huller i betjentenes vagtplaner og styrke tunge efterforskninger af kriminalitet såvel som den lokale ordenshåndhævelse.

Berlingske skriver om aftalen, at den »i bedste fald flere skridt i retning af et mere effektivt politi. I værste fald er den også en ekstraregning til skatteborgerne for et par dyre politiske ønsker«.

Læs mere om den nye aftale i Berlingskes artikel her.

