Læge skal betale 20.000 kroner for grovere forsømmelse af hverv

En 61-årig læge idømmes ti dagbøder à 2000 kroner for grovere forsømmelse af sit hverv ved ikke at have set ordentligt på en glasampul med medicin i, inden han injicerede den.

Det medvirkede, at han injicerede et forkert stof, og at hans patient afgik ved døden.

Dommen er faldet ved Retten i Lyngby mandag.

Patienten var en 79-årig kvinde, som skulle have udført en planlagt hofteoperation. Det var lægen, som skulle give hende lokalbedøvelse i forbindelse med operationen.

Lægen var ud over grovere forsømmelse af sin virksomhed også tiltalt for uagtsomt manddrab. Det frifindes han for.

Retsformand Ulrik Finn Jørgensen fortæller, at der er lagt vægt på, at ampullen lå i en æske, som ikke passede til ampullen.

- Der er ingen tvivl om, at hændelsesforløbet er lagt til grund. Han har taget en forkert ampul fra den rigtige æske. Men vi var ikke i tvivl om, at der var handlet uagtsomt, for man skal læse på ampullen, inden man anvender den, siger han.

Bøden er alene udmålt efter autorisationsloven, som omhandler den grovere forsømmelse.

- Man har objektivt undladt at gøre noget, som man skulle have gjort. Det har vi valgt ikke at straffe efter straffeloven, siger Ulrik Finn Jørgensen.

Under sagen er det kommet frem, at lægen tog en glasampul - en lille glasbeholder - fra en æske. Han undersøgte æsken, men husker dog ikke at have kontrolleret, at beholderen indeholdt det rigtige lægemiddel.

Og det var ikke et lokalbedøvende stof, som han injicerede. I stedet tilførte han kvinden tranexamsyre, der ifølge Retslægerådet var dødelig i den mængde.

Ifølge lægen tilførte han kvinden stoffet om morgenen, hvorefter hendes krop gik i krampe. Blandt andet begyndte hendes ben at spjætte.

En kollega foreslog, at man bedøvede, opererede og så, hvordan hun havde det efter.

- Det, syntes jeg absolut ikke, var en god idé, siger han i retten.

Så han ville sende hende til en CT-skanning. Det er en røntgenundersøgelse, der giver meget detaljerede billeder af kroppens indre organer.

Da kvindens hjerte gik i stå, genoplivede personalet på hospitalet hende flere gange. Hun blev erklæret død omkring fire timer efter injektionen.

- Jeg var rystet over, at det her skete. Jeg prøvede at finde ud af, hvad jeg havde gjort. Jeg ved, at jeg tog denne her æske frem, siger han.

Lægen nægtede sig skyldig og ville før domsafsigelsen frifindes. Han har taget betænkningstid med hensyn til anke. Det har han 14 dage til at overveje.

