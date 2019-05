Kunstgræs på svenske fodboldbaner er skyld i forurening i sø: I Danmark kender vi hverken omfanget eller konsekvenserne

Fodbold forurener.

Så kort kan det siges. Nye undersøgelser i Sverige viser i hvert fald, at det gummigranulat, der regelmæssigt bliver fordelt på fodboldbanernes grønne kunstgræs, er endt i en sø i den svenske by Växjö. Det skriver SVT.

Gummigranulat er typisk lavet af bildæk og bliver strøet hen over banerne for at gøre græsset blødere at falde på. Problemet opstår, når regnen skyller de små stykker mikroplast, der indeholder farlige kemikalier, væk fra banen og ned i vandet, og det er lige netop dét, man har opdaget i Sverige.

Samme former for gummigranulat bruger vi på fodboldbaner herhjemme i Danmark, men modsat i Sverige vides det ikke, hvor stort et problem, vi står over for.

»Der er ingen tvivl om, at mikroplasten fra banerne føres med regnvandet ud i søer og åer og til sidst ud i havet. Men vi kender ikke forureningens omfang, da det er meget svært at måle. Så vidt jeg ved, er der ikke nogen i Danmark, der har undersøgt det. Vi ved heller ikke, hvad konsekvenserne af mikroplast i naturen er,« siger Torkel Gissel Nielsen, professor ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU, til Berlingske.

Et overraskende resultat

I Sverige blev Charlotte Parsland, der er kemiker ved Linnéuniversitetet i Växjö, overrasket over resultaterne af den undersøgelse, hun foretog af vandet i den lokale sø. Hun fandt nemlig forskellige former for mikroplast, hvor en af kilderne kun kan være fra gummigranulat.

»Det viser overraskende høje niveauer af mikroplastic. Under et kursus på Linnéuniversitetet har vi lavet en lille eksperimentel undersøgelse, og vi hævede alle vores øjenbryn, da vi så resultatet,« fortæller hun til SVT og uddyber, at samme mængder af mikroplast ikke før er fundet i de svenske søer.

Den store mængde af mikroplast er en bekymring for Andreas Hedrén, der er ansvarlig for havmiljøet i den svenske kommune. Han fortæller til SVT, at det undrer ham, at man i sin tid fandt på at anvende bittesmå bidder af bildæk på fodboldbaner.

Også i Sverige er man dog usikker på konsekvenserne. Ifølge den svenske miljøstyrelse står fodboldbaners gummigranulat bag en stor del af mikroplast-forureningen i den svenske natur. Men styrelsen fortæller samtidig, at der er store huller i vores viden omkring, hvordan mikroplast påvirker naturen og menneskers sundhed.