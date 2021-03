Kriminelle afpresser ofre for seksuelle billeder eller penge: »Internettet åbner op for alle mulige nye former for kriminalitet«

Pengeafpresning, nøgenbilleder, ulovlig tvang og i nogle tilfælde seksuelle overgreb.

Det er nogle af de midler, der danner rammen om en særlig form for kriminalitet begået på internettet – og som bliver mere udbredt i Danmark for hvert år.

Forbrydelserne går under navnet sextortion, der er en sammentrækning af ordet »sex« og det engelske ord for afpresning »extortion«.

Sextortion foregår via sociale medier på internettet, og af samme grund kan det »gå ud over mange«, da de fleste efterhånden færdes online.

Udgangspunktet for sextortion er, at en gerningsmand er eller foregiver at være i besiddelse af intimt materiale af en anden person, hvilket efterfølgende bliver brugt til afpresning. Det kan være afpresning, hvor målet er penge, yderligere fotos eller videoer. Offeret kan eksempelvis blive tvunget til at udføre grænseoverskridende seksuelle scener eller overgreb på sig selv over video.

Antallet af anmeldelser af og tiltaler for denne type forbrydelse vokser altså på landsplan. Det viser tal, som Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center (NC3) har trukket for Berlingske.

333 anmeldelser om sextortion landede hos politiet i 2019. Året efter var antallet 493. Det svarer til en stigning på 48 procent.

NC3 aner også en anden stigning blandt en offertype af sextortion: Flere voksne mænd oplever at være blevet snydt af en smuk kvinde, der i virkeligheden viser sig at være bagmænd, der afpresser for økonomisk gevinst.

Hos NC3 efterforskes sager om digitale forbrydelser – herunder også sextortion. Centerchef og politiinspektør Lars Mortensen bekræfter stigningen, man kan se i tallene:

»Vi får flere anmeldelser ind, end vi har gjort tidligere.«

Der er to hyppige motiver bag sextortion: Et seksuelt motiv, der handler om ulovlig tvang, eller et økonomisk motiv, der handler om afpresning for penge.

Bag det seksuelle motiv presses ofrene til at sende flere billeder og grænseoverskridende videomateriale, hvor det økonomiske motiv alene handler om at afpresse offeret til at betale en sum penge.

Fælles for begge motiver er, at det er intime billeder eller videomateriale, der bliver brugt til afpresning.

Stigningen i antal anmeldelser af og tiltaler for sextortion må være »logisk nok«, når en stor del af vores liv foregår online. Specielt under coronaepidemien, hvor vi er blevet endnu mere digitale. Sådan lyder det fra kriminolog Peter Kruize, der arbejder ved Center for Kriminalitetsanalyse:

»Det ville være mærkeligt, hvis der så ikke også var mere kriminalitet på nettet. Internettet åbner op for alle mulige nye former for kriminalitet – også sextortion.«

Det kan være meget alvorligt

Fremgangsmåden og grovheden ved sextortion varierer, forklarer Lars Mortensen fra NC3.

Men udgangspunktet er som regel, at gerningsmanden på en eller anden vis er kommet i besiddelse af intime billeder af offeret. Det kan være sket via hacking, eller ved at gerningsmanden har udgivet sig for at være en anden.

Sidstnævnte er den mest gængse metode. Her bliver der skabt et tillidsforhold mellem gerningsmand og offer, hvor intime billeder og eventuelt videomateriale bliver delt frem og tilbage. Det foregår i troen om, at gerningsmanden reelt er en helt anden person.

Det bliver tydeligt, at man er blevet snydt, når gerningsmanden skifter karakter og begynder at presse offeret til at sende yderligere materiale eller penge.

Hvis det ikke bliver adlydt, er truslen, at det allerede delte materiale bliver sendt videre til familie, venner eller kolleger.

»Der skal ikke være nogen tvivl om, at det her kan være meget alvorlig kriminalitet,« siger Lars Mortensen og tilføjer, at nogle mennesker desværre kan blive presset til at gå meget langt:

»Nogle kan blive presset til et punkt, hvor man tænker, 'hvordan kan det lade sig gøre at presse nogen så langt ud via internettet?' Det kan det blandt andet, fordi der kan være rigtig meget på spil for det enkelte offer. Eksempelvis fordi man slet ikke kan overskue konsekvenserne af, at intimt materialet skulle blive delt med andre.«

Flere sager for retten

Det er ikke kun hos Nationalt Cyber Crime Center, at der bliver kortere mellem sager om sextortion.

Anklagemyndigheden tager de sager, hvor der vurderes at være tilstrækkelige beviser for en domfældelse, til retten.

Myndigheden førte tre af sådanne sager i 2018, mens antallet i 2020 var 21.

Både tallene fra anklagemyndigheden og fra NC3 skal dog tages med et vist forbehold. Begge instanser har fundet frem til antallet af sager ved at søge i deres journaliseringssystem efter søgenøglen »sextortion«, der ofte er ét ud af flere elementer i en straffesag.

Søgenøglen tog anklagemyndigheden først i brug i 2018.

Lars Mortensen fra NC3 gør opmærksom på, at der også kan være andre sagskategorier – eksempelvis trusler – hvor sextortion fungerer som delmotiv. De vil således ikke fremgå af tallene.

Børn og mænd

Sextortion kan »principielt gå ud over mange«, fordi vi alle færdes på nettet, forklarer Lars Mortensen.

Alligevel er der nogle ligheder mellem ofrene.

Det er særligt børn, og nogle gange sårbare mennesker, der bliver presset til at sende mere og mere seksuelt materiale under truslen om, at materialet, der allerede er sendt, ellers vil blive delt med andre, fortæller han.

Der er tale om en helt anden type af offer, når motivet bag sextortion handler om at afpresse for penge.

»Det er ofte voksne mænd, hvor vi også ser en stigning. Man bliver snydt via nogle teknikker og værktøjer, der får kommunikationen – med det, at man tror, det eksempelvis er en smuk kvinde – til at se meget ægte ud. Derved får man delt materiale i intime situationer,« siger Lars Mortensen, og tilføjer, at han ser en stigning blandt voksne mænd, der bliver udsat for sextortion:

»Uden at jeg har de specifikke tal for aldersfordeling på forurettede, så er det min vurdering, at vi har oplevet en stigning i forhold til de her mænd, der bliver snydt online.«

I nogle tilfælde har gerningsmændene, der afpresser for penge, gjort sextortion til en hel forretningsmodel. Ofte befinder den type bagmænd sig i udlandet, forklarer Lars Mortensen:

»Vi ser, at hvis det handler om økonomisk afpresning af mere systematisk og professionel karakter, så kan der være tilfælde, hvor gerningsmanden sidder i udlandet og har bygget en hel forretning op omkring denne type af afpresning. Og hvor gerningsmanden har købt materiale eller værktøjer på den mørkere del af nettet til at udføre denne form for sextortion.«

Når det handler om afpresning for yderligere intime billeder eller videomateriale, ser man ofte, at gerningsmanden befinder sig i Danmark, tilføjer Lars Mortensen.