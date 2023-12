Samfund Abonnement

Krigen i Gaza har kun gjort alt værre: »Mere antisemitisme, mere islamofobi, mere hetz og had og mere polarisering«

Der findes et normalniveau for antisemitisme, og ny stor facebookundersøgelse viser, at det længe før krigen i Gaza var bekymrende højt. Men der findes også masser af had mod muslimer og andre minoriteter, og det hele vokser i øjeblikket, vurderer direktør for ngo mod polarisering.