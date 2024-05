Samfund Abonnement

Korsør-sagen har været i gang i fem dage. Nu går den ind i en ny fase

En pakketape med dna, bukser på vrangen og Faxe Kondi på Q8. Flere beviser mod den tiltalte i Korsør-sagen er lagt frem, men det er først nu, at det tredje og sidste forhold skal behandles ved retten. Berlingske har samlet et overblik over det, der kommer til at ske.