Kontroversiel aftale om amerikanske tropper på dansk jord snart klar – særligt en detalje vækker opsigt

Ifølge Berlingskes oplysninger er en dansk forsvarsaftale med USA stort set klar. Hvis den bliver som Norges, betyder den blandt andet, at USA kan opbevare våben i Danmark, vi ikke har indsigt i, og at udstationerede soldater hører under amerikansk lov.