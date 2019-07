Konspirationsteoretikere er blevet mainstream: »Vi er en sandhedstrussel«

Denne historie er en løgn.

Den er konstrueret af en kollaboratør for et medie, som er i lommen på globalister, psykopater og satanister, og har til formål at miskreditere et vågent mindretal.

Sådan kunne vurderingen lyde fra personer i gruppen af konspirationsteoretikere i Danmark, der har viet deres liv til at bekæmpe overmagternes ondskabsfulde dagsordener.

Mange vil kende dem som »tosserne«, hvis udsagn for majoriteten af den danske befolkning lyder latterlige. Hos forskere verden over er latteren forstummet.

»Vi har pludselig fået øjnene op for, at det ikke bare er en perifer og outreret ting. Selv troen på at Jorden er flad, kan have en indflydelse i forhold til at lede folk hen imod de farligere konspirationsteorier,« lyder det fra Christopher French, der er professor i psykologi ved University of London. Han forsker i området »anomalistisk psykologi«, der er læren om paranormale trossystemer.

Farlige overbevisninger

Siden 2006 har Christopher French forsket i konspirationsteoretikernes tankemønstre. Indtil for ganske nylig har det skortet med videnskabelig forskning og viden på området.

»Hvis man ser tilbage på noget af forskningen, var der nogle få isolerede publiceringer her og der, men det blev dengang i virkeligheden ikke set som værende af nogen særlig relevans,« siger han.

FAKTA Kendte konspirationsteorier Chemtrails ─ En betegnelse brugt af tilhængere af chemtrail-teorien, der dækker over passagerflys kondens-spor på himlen, som de mener indeholder kemikalier, der har til formål at gøre befolkningen syg eller døsig. Pizzagate ─ Betegnelsen for teorien om, at Hillary Clintons stabschef, John Podesta, drev en pædofiliring fra kælderen i et pizzeria i Washington, D.C. Flat-earther ─ Person, som tror, at Jorden er flad. EHS ─ Electro Hyper Sensitivity er en overfølsomhed over for elektromagnetisme og er ikke anerkendt som fysisk lidelse hverken i Danmark eller af WHO. Deep State ─ Betegner en stat inde i staten, hvor skjulte organer i virkeligheden leder et land. Eksempler på deep state er set flere gange i historien i forskellige lande, men er af konspirationsteoretikere blevet adopteret som den bærende forklaring på andre teorier. FOLD UD

Modstanden mod vacciner nævner han som en skadelig overbevisning. Vacciner får i alternativt orienterede kredse skylden for at være årsag til bl.a. udviklingen af autisme og kræft. Et fravalg af vacciner udgør ikke kun en risiko for den enkelte, men for det øvrige samfund, hvis risiko for smittefarer holdes i ave af »flokimmuniteten«, der opretholdes ved, at majoriteten af en befolkning er vaccineret.

Først i dette årti har videnskabsfolk for alvor fået øjnene op for teoretikerne, og forskningen er stærkt båret på vej af det amerikanske præsidentvalg i 2016.

»Pizzagate« var den dengang nok mest iøjefaldende teori. Historien gik på, at ledende personer i Det Demokratiske Parti - herunder partiets præsidentkandidat Hillary Clinton og hendes mand, tidligere præsident Bill Clinton - styrede en pædofiliring fra kælderen i et pizzeria i USAs hovedstad, Washington, D.C.

»Konspirationsteoretikere er blevet meget mere mainstream, end de nogensinde før har været. Konspirationsteorier kan have en skadelig effekt, og man er mere udsat for at blive trukket ind i dem, hvis man også tror på nogle af de andre,« siger Christopher French.

Britisk forskning har vist, at de psykologiske mekanismer, som afgør graden af, hvor meget kontrol en person føler, at han eller hun har over sit liv, spiller en rolle hos konspirationsteoretikere. De vil ofte besidde det, der i psykologien hedder en ekstern »locus of control«, som betyder, at de ikke føler kontrol over de ting, der hænder dem.

Stillede op til Folketinget

Mads Palsvig er formand for partiet JFK21 ─ Jorden, Frihed, Kundskab. Partiet stillede op til folketingsvalget, men kom ikke ind. To dage før Folketingsvalget havde partiet mønstret 2.850 vælgererklæringer.

På sin personlige YouTube-kanal taler han med stor overbevisning om, hvordan globalistiske djævletilbedere styrer verden, hvordan medierne i Danmark lader sig kontrollere af ondskabsfulde politikere og internationale selskaber, og hvordan et samlet Christiansborg henholder befolkningen i mørke og gennemtvinger gedulgte agendaer.

»Luciferiske« loger, giftige stoffer i vacciner, statsligt kendte pædofiliringe, »chemtrails«, »pizzagate«, »deep state«, og listen fortsætter. Mads Palsvig er med andre ord konspirationsteoretiker.

På en kold lørdag eftermiddag på Christiansborg Slotsplads i begyndelsen af maj står han med en mikrofon på ladet af en pickup-truck.

Partiet JFK21 Fold sammen Læs mere Læs mere

»For mange mennesker i Danmark er det helt nyt, at der findes ekstremt onde mennesker, og mange af dem er lige derinde,« råber han til de ca. 50 fremmødte og peger mod Christiansborgs mure.

På trods af sin dybe foragt for politikerne stillede Mads Palsvig op som løsgænger til Folketinget i Københavns omegns storkreds. Mads Palsvig ønsker, at vacciner skal varedeklareres som kræftfremkaldende, samt at unge skal undervises i »medieløgne i mainstream medier og deres effekt på samfundet«.

Demonstrationen handlede om 5G-netværk ─ Mads Palsvigs selverklærede vigtigste mærkesag, som de fremmødte er drevne modstandere af.

5G står for den femte generation af mobilt netværk, der er hurtigere end det nuværende 4G. I foråret 2018 indgik et enigt Folketing i et nyt teleforlig, der bl.a. handler om, at Danmark skal være førende i udrulningen af det nye netværk.

En rapport fra World Health Organisation (WHO) fra 2011 er for skeptikerne et yndet argument for at stoppe 5G-udrulningen. WHOs cancer-agentur kategoriserede i 2011 radiofrekvent stråling som værende »muligt« kræftfremkaldende, men understregede at sammenhængen mellem bølgepåvirkning og cancer ikke kunne fastslås. 5G er ikke desto mindre »en forbrydelse mod menneskeheden«, mener Mads Palsvig.

Partiet JFK21 Fold sammen Læs mere Læs mere

»5G er jo meget, meget alvorligt. Det afslører, hvordan de alle sammen er korporatister. De er i lommen på de multinationale selskaber. Så det er logisk for mig, at befolkningen får nok en dag. Derfor vinder vi selvfølgelig,« siger han.

Jeg har talt med forskere, som er uenige med jer, og som mener, at konspirationsteoretikere er en trussel ─ er I det?

»Vi er en trussel på den måde, at vi repræsenterer almindelige menneskers interesser. Det nuværende system kan kun virke, fordi de lyver for befolkningen. Vi er en sandhedstrussel, kan man kalde det,« siger han.

Valgnederlag

Mads Palsvig blev ansat på Fondsbørsen i 1986 som 21-årig i et vekselererfirma. Derfra skabte han sig en storstilet finansiel løbebane som investment banker hos en række finansielle supertankere som Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston og Danske Invest.

I 2011 fik karrieren imidlertid en brat afslutning til en frokost på Lanesborough Hotel i London, hvor han luftede sine tanker om et nyt pengesystem og med egne ord »grillede« en kvinde ved bordet. Kvinden viste sig at være Janet Yellen, forhenværende direktør for den amerikanske centralbank, og måneden efter, fortæller han, blev han »smidt ud« og »blacklistet«.

I slutningen af maj bliver han inviteret til sin første paneldebat på et bibliotek i Lyngby.

Berlingske spørger ind til Mads Palsvigs 5G-mærkesag:

Der er divergerende meninger om, hvorvidt 5G er skadeligt. Hvad hvis du tager fejl?

»Det er ikke mig, der skal bevise det. Jeg er obligationshandler, skal jeg bevise, at 5G er farligt?«

Nu er du partileder.

»Så er jeg partileder. Skal det være en partileder, der beviser, at 5G er sikkert for befolkningen? Det kan da vel ikke være en partileders job.«

Du nævner også WHO ...

»Ja, de siger, at 4G-mobilstråler er kræftfremkaldende, og 5G er altså endnu værre.«

Men de siger jo ikke, at det er kræftfremkaldende, de siger, at det muligvis ...

»Ej, prøv at høre her. De kalder det 5G, fordi det skal lyde som en videreudvikling af 4G. 5G er noget helt andet, det er et mikrobølgevåben, der er udviklet af militæret til crowd control.«

Hvor står det henne?

»Ja, det står i al den forskning. Tror du, jeg har den på mig her i baglommen?«

Nej, men det kunne være, at du kunne nævne nogen?

»Du kan få, lige så meget du kan tygge af evidens. Telekomindustrien har ikke noget evidens.«

Mads Palsvig, formand for partiet JFK21 »Det er ikke mig, der skal bevise det«

Du nævnte WHOs undersøgelse, som du siger viser, at 5G er sundhedsskadeligt, men det er jo ikke det, den beviser.

»Det ér cancerfremkaldende, det ved man, det er der masser af undersøgelser, der viser også. Sågar fra WHO.«

Men efterfølgende studier har vist, at det ikke er muligt at få de samme resultater. Det har WHO selv været ude at sige.

»Altså selvfølgelig ... WHO er jo også kontrolleret, ikke også? Og der er mange af de forskere, som ikke kommer frem med ...«

Men er WHO så både kontrolleret og ikke kontrolleret?

»WHO er meget, meget, i høj grad et stort stykke hen ad vejen kontrolleret. Jeg refererer kun til WHO, fordi hvis de indrømmer det, tager folk det for gode varer, men du kan også finde meget research fra folk, der har arbejdet i WHO.«

»Men igen, det er jo ikke mig, der skal bevise, at det er sundhedssikkert, og det har de altså ikke bevist.«

Valgresultatet endte med at blive et nederlag for formanden. Med kun 880 stemmer blev Mads Palsvig ikke valgt til Folketinget, og det er en skuffelse, fortæller han i slutningen af juni.

»Jeg vil være hudløst ærlig og sige, at jeg havde aldrig regnet med at få 20.000 stemmer. Jeg havde gættet på 5.000, og at jeg kun fik 880, var en ret stor skuffelse, for vi havde jo skaffet 1.200, der havde skrevet under i valgkredsen,« siger han:

»Vi har brugt mange penge på busreklamer, helsides avisreklamer og valgplakater. Der er mange, der tror, at det kunne være valgsvindel. Hvis ikke det er valgsvindel, så er det godt nok skuffende.«

Politiske frustrationer

Michael Bang Petersen er forsker i politisk psykologi på Aarhus Universitet, han er i øjeblikket i gang med et stort studie i samarbejde med Niels Bohr Institutet i København om spredningen af falske nyheder og hadsk tale på nettet.

Forskningen er endnu uafsluttet, men de hidtidige resultater er opsigtsvækkende.

»Vi kan se, at der i Danmark er omkring ti procent af befolkningen, som ikke er afvisende over for brugen af vold til at opnå politiske mål,« siger han.

De samme ti procent af befolkningen deler eller har delt konspirationsteorier og falske nyheder på nettet, fortæller Michael Bang Petersen.

Niels Bohr Institutets forskere har fået tilladelse til at »skrabe« data fra tusindvis af sociale medie-profiler i Danmark og USA for at analysere delingen af det falske indhold.

»Vi har set på, hvilken vej sammenhængen går ─ bliver man voldelig af at læse alle de her konspirationsteorier eller omvendt? Vores forskning peger på, at det er et voldeligt sindelag, der får folk til at sprede konspirationsteorier,« siger han:

»Der er relativt store grupper i Danmark, som er så frustrerede med deres placering i samfundet, at de har lyst til at sprede falske nyheder.«

Før sandheden får sko på

Aarhus Universitets og Niels Bohr Institutets undersøgelser har vist, at konspirationsteorier og falske nyheder spreder sig langt mere effektivt end faktuelle nyheder.

Christopher French ved ikke, hvad løsningen er. Vi lever i en verden, hvor konspirationsteorier er »mainstream«, og vi kan lige så godt vænne os til det, fortæller han. Det er blevet meget sværere at kende forskel på sandt og falsk.

»Der er et citat, som vist tilskrives Churchill, der lyder: 'En løgn kan rejse halvvejs rundt om Jorden, før sandheden har fået sko på',« siger Christopher French.

Citatet tilskrives imidlertid ikke Winston Churchill, men Mark Twain som skulle have sagt det i 1919.

Mark Twain døde i 1910.