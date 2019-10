Køer er dyre og kedelige: Her er landets langsomste veje

Man behøver sjældent at være bange for fartbøder, når myldretidstrafikken fortætter de københavnske veje.

Faktisk går det, når hastigheden er lavest midt i myldretid, kun en smule hurtigere, end man kan gå. Det fremgår af en liste, Vejdirektoratet har opgjort over de 20 strækninger i Danmark, hvor trafikken snegler sig langsomt afsted i myldretiden.

Opgørelsen kigger hovedsageligt på trængsel, men også på hvordan andre forhold som f.eks. vejarbejde spiller ind.

Som de fleste, der har skullet fragte sig selv på fire hjul gennem den københavnske morgen- eller eftermiddagstrafik nok har oplevet, er det især i hovedstaden, at trafikken kører langsomt. 11 af de 20 langsomste veje befinder sig således i Københavns Kommune, mens yderligere to har hjemme på Frederiksberg.

Også Aarhus og Odense er hjemsted for to af landets langsomste trafikstrækninger.

Listen fremgår af et nyligt svar til Folketinget. Her kan man også læse, at Vejdirektoratet har taget udgangspunkt i den del af den nævnte strækning, hvor hastigheden er langsomst. Hver strækning er cirka en kilometer lang.

Kø koster milliarder

Men det er ikke kun irriterende at holde i kø – det er også dyrt.

I et andet folketingssvar oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S), at Danmark årligt lider et samfundsøkonomisk tab på cirka 24,1 milliarder kroner på grund af forsinkelser på vejene.

I alt vurderer Vejdirektoratet, at der på de danske veje i 2016 var en samlet forsinkelse på 77 millioner timer – det svarer til mere end to millioner fulde arbejdsuger, der bliver spildt på forsinkelser hvert år. Tallet er baseret på GPS-data fra kommune- og statsveje.

I 2011 blev de samfundsøkonomiske omkostninger ved kø anslået til at være 13 milliarder kroner, men siden er tabet altså vokset betragteligt. Det var Dansk Industri, der stod bag udregningen i 2011.