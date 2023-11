Samfund Abonnement

Københavns Politi bruger tusindvis af arbejdstimer på at køre fangetransport til retsmøder på tværs af landet: »Omfanget er ikke bare steget – det er eksploderet«

Københavns patruljevogne og betjente bliver i stadig højere grad brugt til at hente og bringe arrestanter, der skal for retten. Taxakørslen dækker over et større problem med personalemangel i Kriminalforsorgen.