Kø hos de praktiserende læger og kaos på hospitalerne

Der er travlt hos de praktiserende læger lige nu. Efter at Sundhedsstyrelsen onsdag meddelte, at folk med milde symptomer på coronavirus nu også kan blive testet, har der været lange køer i telefonerne til danske lægehuse.

»Der ser ikke travlt ud, men der er rygende travlt. Der er rigtig mange henvendelser på telefon og på video. Hvis du går ud og kigger i klinikken, ligner det ikke, at lægerne laver noget, fordi der ikke er patienter. Men på kontoret sidder de alle sammen på telefonen og snakker. Vi skal jo fortsat finde ud af, hvem der er syge og raske,« siger Anders Beich, formand i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Travlheden er tydelig, da Berlingske kontakter ti lægehuse i København og omegn, hvor telefonkøerne kommer til udtryk i skrattende toner af klavermusik.

Ud af ti lægehuse i København og omegn har fem praktiserende lægehuse svaret, at de mærker en stigning i henvendelser om test.

To lægehuse har ikke mærket noget, og tre lægehuse har ikke ønsket at svare.

På grund af de nye retningslinjer forventer Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, at der de næste dage kan blive travlt hos både de praktiserende læger og hos de klinikker på landets hospitaler, som skal foretage test.

»Jeg forventer, at der kan komme run på. Hav tålmodighed, hvis vi oplever udfordringer,« sagde Brostrøm på et pressemøde i dag.

Lige nu er 3.355 personer i Danmark registreret som smittede med coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut fra klokken otte torsdag morgen.

Ikke nok tid

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer skal blandt andet gælde for personer, der bor sammen med nogen, som kan befinde sig i risikogruppen, og som udviser milde symptomer. Her vil der være mulighed for, at en læge kan henvise direkte til test på en regional klinik.

Men det tyder på, at hospitalerne har svært ved at følge med.

»Fra forskellige regioner lyder det nu, at man alligevel ikke kan få taget den test, som retningslinjerne lægger op til. Folk er henvist, men hospitalerne melder pas. Det kan ikke lade sig gøre. Ved at udstikke en retningslinje, der forpligter, skal regionerne gøre noget, de kan leve op til,« siger Anders Beich, formand i Dansk Selskab for Almen Medicin.

Grunden til kaos ude på klinikkerne skyldes ifølge Anders Beich, at der ikke er nok tid til, at lægerne kan implementere retningslinjerne. Ifølge ham burde lægerne få nogle dage, så de er i stand til at følge med – og ikke blot en nat.

»De praktiserende læger gør det, der står i retningslinjerne, men det kan halte bagefter med implementeringen. Nogle steder har regionerne end ikke nået at informere de praktiserende læger om, hvad er muligt. Så nogle steder vil folk jo stå i kø på hospitalerne fra morgenstunden, hvis de bliver henvist – det er klart,« siger han.

»Der kunne være en bedre kommunikationsvej mellem de forskellige myndigheder. Det er ikke oppe at køre endnu. Regionerne har ikke fået en chance for at implementere det her. I dag er der kaos, muligvis igen i næste uge. Sådan vil det køre,« siger Anders Beich.