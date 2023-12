Samfund Abonnement

Klimarådet i opsang til regeringen: Vores klimaaftryk i udlandet er alt for sort

Det er ikke nok, at vi i Danmark retter næsten al fokus mod at reducere udledningerne inden for landets grænser. Vi bør også indskrive mål i klimaloven for reduktion af vores massive aftryk i udlandet, mener Klimarådet. Men gør vi ikke allerede en stor grøn indsats der?