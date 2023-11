Klimaaktivister blokerer motorvej i hovedstaden

Seks personer har mandag morgen blokeret E20-motorvejens afkørsel ved Avedøre.

De seks er en del af klimakampagnen Nødbremsen, der protesterer mod udvidelsen af det danske motorvejsnet.

Det fortæller en af deltagerne, Laura Krarup Frandsen, til TV 2.

»Vi, som klimakampagne, eskalerer vores metoder, fordi regeringen lige nu med åbne øjne er ved at eskalere det klimakollaps, vi står i, blandt andet ved at bygge de her 15 nye motorveje, som en del af Aftale om Infrastrukturplan 2035,« siger hun.

Af Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk fremgår det, at der er »personer på vejen« ved E20 fra Ørestad mod Avedøre mellem Kalvebodbroerne og afkørsel 22 Gl. Køge Landevej.

Derudover oplyser Vejdirektoratet, at politiet er til stede.

Klimakampagnen Nødbremsen bekræfter selv aktionen i en pressemeddelelse.

»Seks deltagere i Nødbremsen har i dag blokeret E20 Motorvejens afkørsel ved Avedøre, med en klar besked: vi står i et klimakollaps, som vores regering aktivt og bevidst eskalerer,« skriver de i pressemeddelelsen.

Hvis vi skal undgå, at vores børn må kæmpe for mad&rent vand, må nødbremsen trækkes. De nye motorveje skal droppes! https://t.co/PpNUzz6gC6 pic.twitter.com/MfZammaHEz — Nødbremsen (@Nodbremsen) November 13, 2023

Motorvejsfrakørslen er nu farbar igen, skriver DR.