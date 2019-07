Kim Leines søn måtte genoplive ham fra en overdosis af en død cancerpatients morfinplastre og piller

Det værste svigt, jeg kan komme i tanke om, var mens jeg var stofmisbruger.

Jeg var flygtet til en bygd i Grønland, hvor jeg var den eneste stationssygeplejerske. Jeg havde været så ansvarsløs, romantisk og naiv, at jeg havde taget min 16-årige søn med derop i en periode, hvor han var følsom og søgende, fordi det lykkedes med at bilde mig selv ind, at det var slut med mit stofmisbrug.

Men jeg kan selvfølgelig ikke styre det.

Der går kun få dage, så falder jeg i, og det fortsætter hastigt ned ad bakke og bliver værre og værre. Det er ikke fordi jeg søger en rus, sus eller en midlertidig lykkefølelse. Jeg søger bare et rum, hvor jeg er fri for angsten. Det er en flugt fra angst, men angsten er virkeligheden, så det er en flugt fra virkeligheden. En måde at undgå og afværge den daglige konfrontation med angsten og virkeligheden.

FAKTA Serie: Svigtet Ingen kommer gennem livet uden at svigte og blive svigtet i en grad, så det er med til at danne os som mennesker. I svigtet findes nøglen til den, vi blev. I denne serie fortæller Knud Romer, Kim Leine, Lisbeth Zornig, Ahmed Akkari, Sofie Jama og Martin Thorborg om svigt, der var med til at danne dem. FOLD UD

Dommedag har 1.000 ansigter

Det er ikke en angst for noget bestemt. Bare katastrofe, døden, mørket, rædsel. Dommedag har 1.000 ansigter. I min barndom var det angsten for armageddon, så blev det angsten for at russerne og amerikanerne ville udslette os med deres atombomber, så var det hullet i Ozonlaget, der ville svitse os alle til døde, og nu er det så klimatruslen.

FAKTA Kim Leine Kim Leine født 1961 i Norge opvokset i Jehovas Vidner Stak som 17-årig sidst i 70erne af til sin far i København, der misbrugte ham Uddannet sygeplejerske på Bispebjerg Sygeplejerskole i 1987. Arbejdede i flere perioder i Grønland som sygeplejerske 1989-2004, hvor han havde et massivt stofmisbrug Debuterede med bogen »Kalak« i 2007. Har modtaget et hav af priser. FOLD UD

Den dag tager jeg sindssygt mange Dolol og Kordein piller. Men det er ikke nok. Jeg skraber morfin af morfinplastre, der var til en cancerpatient, der var død. Jeg kan mærke, jeg får det underligt. Det ender med et fuldstændig blackout.

Min søn er er sammen med nogle venner og sin kæreste fra bygden. Han finder mig livløs på gulvet. Han prøver at genoplive mig og må tilkalde hjælp. Han redder mig. Jeg var på nippet til at dø. Men det ændrer ikke noget. Jeg benægter og afviser hårdnakket. Jeg påstår, at jeg har været på en diæt som har gjort mig underlig i hovedet. Når man endelig synes, man har nået bunden, kan man komme endnu længere ned. Men det er ikke et sted, man skal undersøge. Man skal bare komme op igen i stedet for at forvandle det til et romantiseret heroisk dødsridt.

Forfatter Kim Leine. Fold sammen Læs mere Læs mere

Alle søger en værdighed i det de laver, lige meget hvad det er for lort de laver. Det kan være ved at romantisere det og gøre det til rock 'n' roll, hæfte sig på den den selvdestruktive Kurt Cobain-mytologi, så det bliver lige så mainstream som at drikke for meget whisky. Sådan er menneskets selvopholdelsesdrift. Den følger en helt ind i døden.

Det bevidste svigt

Jeg er klar over, at jeg svigter min søn. Jeg kan ikke lyve for mig selv. Det er det, der er det tragiske. Man forstår hele tiden, hvad man udsætter andre for, men selv ikke det er nok til at stoppe. Det andet er stærkere. Min søn er 33 år i dag, og har selv været gennem sin egen misbrugsperiode. Vi har talt om det der skete i Grønland, men der er altid en kerne der ikke er blevet sagt. Man fører det med sig, og det lugter ikke særlig godt.

Du kan skære konsekvenserne ud i pap for en misbruger, men han ved det allerede. Han har været nede i dødsridtene 117 gange og set sig selv i ansigtet uden at blive klogere af det. Det hjælper kun at nogen sætter hælene i og siger stop. Du skal tvinges væk, og jo længere tid der går, desto bedre får du det.

Jeg holder fast i løgnen et stykke tid, indtil en læge ringer fra sygehuset. De har vidst det hele tiden, men nu tager de affære. »Vi tror du har et problem derude, vil du ikke komme ind til os,« siger han. Allerede der har jeg besluttet mig for at lægge kortene endegyldigt på bordet. Jeg får en tur i karrusellen. De sender mig til afgiftning på den lukkede på Riget. Det eneste jeg kværnede løs om var at komme tilbage til Grønland.

I dybet af misbruget

Det var et tidligt etableret flugtmønster. Jeg flygtede fra Norge, Jehovas Vidner og angsten for armageddon. Senere flygtede jeg ind i litteraturen. Det var en positiv flugt, et godt sted at søge ly. Jeg læste Blixen, Flaubert, Steinbeck og Hamsun. Det føltes trygt at søge ly i noget gammelt. Jeg tror, det er fordi, man har en viden om deres tid, som de ikke selv har. Man ved, at deres verden ikke går under, og kan sige »bare tag det roligt, i bliver ikke ramt.« De ved det ikke selv om deres egen nutid, men læseren kan fjerne angstelementet fra ligningen. Grønland var endnu en flugt.

Da de slap mig på Riget kom jeg til Grønland igen og gentog så succesen.

Jeg kom først ud af mit misbrug, da misbruget blev angsten. Jeg kunne ikke undslippe den længere. I dybet af misbruget lurer alt det, man er flygtet fra. Man kan ikke finde ud ved egen hjælp. Det tog lang tid, og der var tilbagefald, indtil jeg forstod, at jeg ikke skal væk fra angsten, men væk fra forestillingen om, at man skal gøre sig fri af angsten. Det skal man ikke. Man skal gøre sig til ven af angsten selvom det er en besværlig ven at bære med sig.