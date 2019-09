Kæmpeballon på Kongens Nytorv ligner Trump: Men den forestiller magtfuld socialdemokrat med crackpibe i hånden

Danmarks mest magfulde mand møder verdens mest magtfulde mand.

Sådan beskriver radioværten på det satiriske radioprogram »Den korte radioavis« på Radio24syv, Kirsten Birgit, den store heliumballon, der lige nu er at se på Kongens Nytorv i København.

En ballon, der til forveksling ligner en af de baby-Trump-balloner, der gør nar af den amerikanske præsident.

Men ballonen forestiller ikke Donald Trump, men derimod den socialdemokratiske stabschef Martin Rossen.

En, mand der siges at have endog meget stor indfyldelse i Socialdemokratiet og regeringen.

Der er satirisk stormøde i luften over Kongens Nytorv i København.

Han er stabschef for et nyt politisk sekretariat med yderligere to særlige rådgivere i Statsministeriet.

Kgs Nytorv, Kbh, netop nu. Hvis I vil vide hvem det her er, så hør sæsonpremiere på Den Korte Radioavis kl 12.05 på Radio24syv #dkmedier pic.twitter.com/ehf6abu45V — Mads Brügger (@MBrgger) 2. september 2019

Kirsten Birgit oplyser, at hun selv har designet og faciliteret ballonen og betalt for helium.

En ballon, der bliver flankeret af en ballon, der rent faktisk forestiller Donald Trump.

»Et indspark i debatten,« lyder fra Kirsten Birgit, hvis sande jeg er Frederik Cilius.

En kæmpeballon, der forestiller Martin Rossen, er hejst i anledning af sæsonpremieren på »Den korte radioavis«.

Kæmpedukken har i den ene hånd en rangle af en slags og i den anden en hånddukke, der skal forestille statsminister Mette Frederiksen.

Ifølge Kirsten Birgit er der dog ikke tale om en rangle, men en crackpibe.

Spørgsmålet er så, ifølge Kirsten Birgit, hvor langt Martin Rossen har hånden oppe i Mette Frederiksen.

Radio24syv oplyser, at ballonen er hejst i anledning af sæsonpremieren på »Den korte radioavis«.