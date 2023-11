Justitsminister bekymret over kultur og adfærd hos politiet

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er bekymret over kulturen og adfærden i politiet efter den seneste tids sager. Blandt andet er seks betjente fra Københavns Politi blevet anholdt og sigtet for tyveri og besiddelse af narko.

Det skriver han i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

- Københavns Politi har i dag meldt ud, at seks betjente på baggrund af efterforskning fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed er sigtet for en række alvorlige forhold.

- Selv om enkeltsager som denne skal behandles inden for de rammer, der nu gælder, og selv om der stadig er andre enkeltsager, der ikke er afgjort af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, så er jeg som justitsminister bekymret over det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid er blevet tegnet af kulturen og adfærden i dansk politi, skriver han.

Ministeren har derfor bedt rigspolitichefen redegøre for, hvilke "overvejelser og tiltag", kritikken giver anledning til i politiet. Og han vil derefter drøfte sagen med partierne, der står bag det seneste politiforliget.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg, ligesom langt de fleste danskere, har tillid til dansk politi, som helt generelt består af dygtige og hårdtarbejdende betjente, der hver dag går på arbejde for at sikre danskernes tryghed.

- Det er for at sikre den høje grad af tillid til dansk politi fremadrettet, at jeg nu har bedt rigspolitichefen om at redegøre for, hvad der skal sættes i værk, lyder det videre.

Ud over de seks betjente, der blev anholdt og sigtet tirsdag, har Sydøstjyllands Politi i denne uge meldt ud, at man nedlægger en specialenhed af civilklædte betjente, der blandt andet har opereret i nattelivet.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har tidligere behandlet - og er i gang med at behandle - flere sager vedrørende betjente fra specialpatruljen.

Også en sag, hvor en mand blev anholdt ved Christiania i København, har vakt debat om politiets magtanvendelse ved eksempelvis anholdelser.

/ritzau/