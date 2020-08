Julen er i fare: Der er ikke råd til julepynt i København

Det kunne lyde som første afsnit i en dårlig julekalender, men det er faktisk sandt. Julen – eller i hvert fald julehyggen – i Indre By i København er i fare.

Det er interesseorganisationen KBH K – Commerce & Culture (KCC), der organiserer de butiksdrivende i København, som har kigget dens indtægter igennem og har set, at der simpelthen ikke er råd til julehygge på blandt andet Strøget og Købmagergade.

Julepynten har man liggende, men der er ikke penge til at få den sat op. Årsagen er, at coronakrisen har sat KCCs medlemmer under et voldsomt pres, der har betydet, at flere butikker har måttet lukke.

John Hansen er direktør for KCC, og han ærgrer sig gul og blå over de triste udsigter:

»Det bliver en ensom og grå masse det hele,« siger han.

Dramatiske konsekvenser

Han frygter, at manglen på julepynt kan ramme byens butikker endnu hårdere, end de allerede er ramt.

»Julepynten er med til at tiltrække turister både fra Danmark og andre lande. Ud over at vi kæmper med eftervirkningerne af en coronakrise og tvangsnedlukninger og svære genåbninger, så får det jo dramatiske konsekvenser,« siger han.

KCC har budgetteret med, at ophængning af julepynt koster 517.000 kroner, og heraf mangler man 372.000 kroner.

Derfor har John Hansen og KCC skrevet til borgmestre og medlemmer af Borgerrepræsentationen i København op til kommunens budgetforhandlinger, der indledes i morgen. Håbet er, at kommunen vil give en tidlig julegave i form af sponsorering af udgifterne.

Jakob Næsager, Det Konservative Folkepartis gruppeformand på Københavns Rådhus, siger, at han vil tage John Hansens bøn med til bordet ved budgetforhandlingerne.

»Vi synes, at det er ærgerligt, at julepynten skal ligge i gemmerne. Og når vi synes det, er det ikke kun for hyggens skyld,« siger han:

»Det er også benhård business.«

»Hvis ikke vi får julepynten op i år, risikerer vi, at der er rigtig meget handel, der flyttes fra København til andre steder. Vi frygter, at tyskere og svenskere bliver væk, og vi vil gerne have fat i deres penge. Der er titusindvis af job i indre København, og hvis ikke vi får reddet julehandlen, risikerer vi, at rigtig mange job går tabt og dermed velfærd til os alle sammen,« siger Jakob Næsager.

»Katastrofe«

Hvis både danske og udenlandske turister vælger et julefrit København fra, frygter Jakob Næsager, at det vil koste arbejdspladser blandt de københavnske butikker.

»Selv om det lyder sjovt, er der rigtig meget på spil for de enkelte ansatte. At tabe mange arbejdspladser og indtægter vil være en katastrofe,« siger han.

John Hansen fra KCC fortæller, at der på Strøget og Købmagergade som følge af coronakrisen er 57 tomme lejemål. I Indre By er der over 100.

»Vi er virkelig ude i at skulle redde hver eneste femøre for at se, hvor langt vi kan komme,« siger han.

Er du fortrøstningsfuld?

»Jeg håber, men det kan jeg ikke være, for der er ingen, der ved, hvordan det ser ud i den pengekasse. Hvis de ikke kan finde pengene, så bliver der ingen julepynt. Hvis de kan finde en løsning, er jeg en lykkelig mand,« siger han:

»Jeg elsker julen. Jeg synes, at det er noget af det bedste, der findes. Jeg synes, at der skal være juleudsmykninger, for de skaber også sikkerhed, tryghed og romantik. Hovedstaden skal jo meget gerne fremstå som metropol, og der kan vi simpelthen ikke møde mennesker med en grå asfaltørken.«