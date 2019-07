Jørgen Leths Tour de France-podcast får massiv kritik

Selv om den populære Tour de France-kommentator Jørgen Leth ikke dækker Touren for TV 2 i år, kan hans ikoniske stemme stadig høres i en videopodcast, som han hver dag under cykelløbet udgiver i samarbejde med Citroën.

»Citroën redder turen« hedder podcasten, der består af korte videoklip på omkring seks minutter, som hver dag lægges op på blandt andet YouTube. I hvert klip kommenterer Jørgen Leth fra det sydlige Frankrig på dagens etape og Tourens resultater.

Videopodcasten er dog blevet mødt af massiv kritik efter de første dage af cykelløbet, og videoernes popularitet er faldet markant dag for dag.

Det første videoklip, der blev lagt ud på Tourens første dag, havde næsten 27.000 visninger på YouTube. Dagen efter var lidt over 1.000 personer faldet fra, og siden har antallet af visninger været støt faldende. Gårsdagens klip – sjette dag i Touren – har i skrivende stund fået 6.404 visninger.

FAKTA Så meget er seertallet faldet Seerne flygter fra Jørgen Leths videopodcast på Youtube. Nedenfor er antal visninger for hvert afsnit oplyst, som de ser ud i skrivende stund: Afsnit 1: 26.983 Afsnit 2: 25.565 Afsnit 3: 17.047 Afsnit 4: 9.917 Afsnit 5: 7.881 Afsnit 6: 6.404 FOLD UD

Kommentarsporet på YouTube vidner om, hvorfor seerne ikke længere har lyst til at lytte til Tour de France-kommentatorens analyser af årets tour: Kvaliteten af lyden er simpelthen for dårlig.

»Ikke til at høre en skid, og det har jeg og mange andre pointeret flere gange nu. Jeg gider sgu ikke se mere af det her stumfjernsyn. Betragt mig som en mistet seer. Over and out,« lyder det i en kommentar fra en af brugerne på YouTube.

En anden skriver, at han er meget tilfreds med indholdet af Jørgen Leths analyser, men at lyden ødelægger oplevelsen. En tredje skriver:

»Hvorfor nægter I at optage med en ekstern mikrofon? Græshopperne går tydeligere igennem end Jørgen. Det virker som en amatørproduktion. Er der ingen, som har testet det, før I gik i gang?«

Berlingskes sportskommentator Kurt Lassen er heller ikke videre begejstret for podcasten. Han giver den en enkelt stjerne i sin anmeldelse og skriver blandt andet:

»Citroën redder faktisk ikke rigtigt noget som helst. Slet ikke Touren. Måske nok en flig af Jørgen Leths privatøkonomi, og man skulle være et skarn eller Leth, hvis man ikke vrider citroënen, når nu lejligheden byder sig.«

»Det skal være rebelsk«

Kritikken preller øjensynligt af på Jørgen Leth selv, der til BT har sagt, at den dårlige kvalitet er en bevidst strategi.

»Vi skyder jo med en iPhone. Det er jo et kunstnerisk valg. Man kan også optage spillefilm på iPhone. Vi vil gerne lave det her. Og vi vil gerne vise, at man kan. Ideerne er trods alt vigtigere end teknikken. Og cykelløbet er jo det samme,« har den 82-årige kommentator udtalt til BT.

»Det er jo en del af den fortælling, vi laver. At det skal være rebelsk. At det er et oprør mod den almindelige måde at lave Tour de France på. Den er for kedelig, simpelthen.«

Jørgen Leth har indgået samarbejde med Citroën om videopodcasten, efter at TV 2 og den populære kommentator i april afbrød det sædvanlige samarbejde, fordi TV 2 ønskede, at Jørgen Leth i år skulle kommentere Touren fra Odense. Det ville han ikke være med til.

Da Jørgen Leth for omkring to uger siden offentliggjorde, at han alligevel skulle til Frankrig på grund af samarbejdet om videopodcasten, fortalte han, at podcasten skulle være et supplement til den traditionelle dækning.

»Jeg vil gerne klæde Tour de France på rent geografisk og kulturelt. Det er meget vigtigt for mig, og det får jeg endnu mere frit slag til her. Men jeg glemmer ikke løbet,« sagde han til Berlingske efter offentliggørelsen.

Ifølge kommentarsporet på YouTube leverer Jørgen Leth, som han skal. Det er kvaliteten af produktionen, der får den massive kritik.

Berlingske har ad flere omgange forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Citroën, men de er ikke vendt tilbage.