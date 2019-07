Jeannes kodeord blev brugt til sexafpresning: »Jeg var bange«

Vi har hacket dig, og med dit webcam har vi filmet dig, mens du har set porno og onaneret. Betal – eller vi sender videoen til dine venner og bekendte.

Sådan lød den korte sexafpresningsmail, som Jeanne Fairy modtog i sommeren 2018, mens hun sad i stuen i sin villa i Gentofte.

»Vås,« tænkte Jeanne Fairy.

»Jeg er 52 år gammel, så jeg ved godt, hvad jeg har lavet på nettet.«

Men som hendes øjne gled gennem mailen, steg pulsen.

I mailen stod Jeanne Fairys kodeord, som hun brugte privat og i forbindelse med sit arbejde som coach og psykoterapeut.

»Lige i det sekund – vi taler helt nede i øjeblikket – var jeg faktisk bange. Jeg tænkte, at nogle kunne holde øje med mig, hvis jeg loggede ind nogle steder. Jeg fik lidt paranoia. Jeg tænkte: »Tænk nu, hvis de kan se, hvor jeg bevæger mig, så skal jeg væk fra computeren«,« siger Jeanne Fairy.

Hun blev bekymret for, om hendes forretning kunne blive påvirket. Hun havde sin egen YouTube-kanal og Facebook-side og frygtede, at kriminelle kunne logge sig ind og »lave alt muligt miskmask«.

Hun kendte til fænomenet deep fake porn. Det er en betegnelse for seksuelle billeder eller videoer, der bliver manipuleret, sådan at en vilkårlig persons ansigt sættes ind på en nøgen pornostjernes krop.

»Jeg kunne mærke, at jeg ikke var bange for mine penge, men jeg var bange for min personlighed. De kunne lægge falske pornovideoer af mig op på min YouTube-kanal. Det var jeg bange for. Det havde jeg ikke lyst til,« siger Jeanne Fairy.

Op til 200.000 har fået mails

Jeanne Fairys historie er ikke enestående.

En aktindsigt hos otte af landets 12 politikredse viser, at kredsene i 2017 fik 151 anmeldelser om sexafpresning, mens tallet steg til 753 i 2018.

Fyns, Københavns, Østjyllands og Syd- og Sønderjyllands Politi har afvist at give aktindsigt i antallet af anmeldelser.

Tallene dækker over tilfælde, hvor danskere reelt er blevet afpresset, men også tilfælde med tomme trusler, hvor danskere har anmeldt oplevelser ligesom Jeanne Fairys.

Alene i år kan omkring 200.000 danskere have modtaget sexafpresningsmail. Det anslår Peter Kruse, der er sikkerhedsekspert hos IT-firmaet CSIS Group.

»Min vurdering baserer sig på vores datakilder, og at vi i CSIS dækker omkring 300.000 mailkonti,« siger han.

Tallet kan politikommissær Flemming Kjærside ikke bekræfte. Han er leder af afsnittet for cyberrelaterede seksualforbrydelser i Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Det kan dog godt være retvisende.

»Der er rigtig mange sager, som slet ikke bliver anmeldt. Masseafpresningsmail er noget, der kommer i bølger,« siger Flemming Kjærside.

Ifølge Peter Kruse skyldes de mange massemail, at hackerne har adgang til såkaldte spambot-netværk.

»Sexafpresningsmails kommer i bølger, fordi hackerne køber sig ind i spambot-netværk, der kan sende millioner af mail af sted på samme tid,« siger han.

Millioner af mailadresser lækket

Der er flere grunde til, at danskere modtager afpresningsmail. Den vigtigste er, at »en promille af danskere ender med at betale«, forklarer Peter Kruse.

En anden årsag er læk af password og e-mailadresser.

I januar i år blev der lækket omkring 773 millioner e-mailadresser og 21 millioner kodeord, som lå frit tilgængelige på nettet for IT-kriminelle. Tidligere er der også blevet lækket brugerdata fra populære tjenester som LinkedIn, PlayStation og Dropbox.

Hver gang, der sker en læk, øger det omfanget af sexafpresningsmails, vurderer Peter Kruse.

»Der er en klar sammenhæng. Men i stigende grad benytter de kriminelle sig af mail, hvor der ikke fremgår kodeord. De påstår, at man er blevet hacket, mens man har siddet på en fordækt hjemmeside. Metoden bruges, fordi det er den nemmeste, da den ikke kræver et kodeord,« siger han.

Digitale færdselsregler mangler

Ulla Malling er projektchef i Forbrugerrådet Tænk, hvor hun leder arbejdet med applikationen »Mit digitale selvforsvar«, som sender advarsler ud om internetsvindel.

Hun vurderer, at de IT-kriminelles muligheder for at tjene penge på sexafpresning mindskes, hvis danskerne træder mere varsomt online.

»Det handler om, at vi som forbrugere og borgere lærer, hvad det er for nogle nye færdselsregler, vi skal iagttage, når vi er så meget på nettet, som vi er,« siger hun.

Hun peger på, at »alle« borgere har lært at låse døren, når de tager hjemmefra. Samme forsigtighed mangler, når danskerne sidder bag computeren.

»Alle ting i den analoge verden er noget, som vi gør, fordi vi ligesom ved det. På samme måde skal vi blive bedre til at gøre tingene per automatik i den digitale verden. Meget af vores liv, færden, handel og dataudveksling foregår nu der. Der ligger en kompetenceudvikling, som er rigtig vigtig – og som vi ikke er i mål med endnu,« siger hun.

Fået et hav af afpresningsmail

På sommerdagen i 2018 var Jeanne Fairy fortvivlet. Hun tænkte over, hvad hun skulle stille op med sexafpresningsmailen. Men så tog hun fat i sin søn og spurgte ham til råds.

»Han startede med at sige: »Jeg er sikker på, at det er fake.« Så sagde jeg: »Det er jeg også, men jeg kan bare ikke lide, at der står mit kodeord i mailen«,« husker hun.

Jeanne Fairy søgte hjælp hos en af sønnens IT-kyndige kammerater. Han tjekkede computeren igennem og kunne se, at der var kommet en »stor, grim« virus ind, som var på vej til at forpeste systemet.

»Han sagde til mig, at han ikke håbede, at jeg havde noget liggende på min computer, der var vigtigt. Jeg svarede: »Det har jeg sikkert, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare slette alt«,« husker Jeanne Fairy, der havde taget backup af mange af sine filer.

Siden oplevelsen har hun modtaget »et hav« af sexafspreningsmail, hvor truslerne om seksuelt materiale har været tomme. Hver gang har hun stået fast på, at hun ikke ville betale noget.

»Jeg har aldrig, som i aldrig, været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle betale. Jeg spurgte mig selv: »Hvad nu, hvis det var sandt? Hvad nu, hvis de lavede de der pornoting?« Jeg kom frem til, at jeg ikke vil betale en krone,« siger hun.