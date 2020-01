Jacob El-Ali poserede med afhuggede hoveder hos Islamisk Stat: Nu er han anholdt

Endnu en dansk Syrien-jihadist – den 31-årige Jacob El-Ali, der i 2014 iført Islamisk Stat-uniform poserede med afhuggede hoveder i IS-højborgen Raqqa i Syrien – er blevet anholdt i Tyrkiet og ventes udleveret til Danmark.

Det oplyser hans advokat, Mette Grith Stage.

»Jeg kan bekræfte, at han er tilbageholdt i Tyrkiet. Jeg har rettet henvendelse til den danske ambassade for at komme til at tale med ham. Mere ved jeg ikke lige nu,« siger Mette Grith Stage, der ikke har et bud på, hvornår og om Jacob El-Ali kan ventes udleveret til Danmark, hvor han er efterlyst og fængslet in absentia – altså uden at være til stede – for terrorisme.

Ifølge tyrkiske medier blev den 31-årige danske statsborger anholdt 9. januar nær byen Kilis tæt på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. Tyrkiske sikkerhedsstyrker og politiet i Kilis stod bag anholdelsen, der skete på baggrund af en arrestordre udstedt af Interpol.

Afhuggede hoveder

Jacob El-Ali delte i juli 2014 billeder på Facebook af sig selv i Syrien ved siden af blødende, hovedløse lig og afhuggede hoveder. På billederne stod El-Ali med stort skæg, tørklæde om panden og sort tøj; med et våbenbælte, pistol og en håndgranat, en bæltetaske fra Lacoste samt en skrårem over brystet med påskriften »Islamisk Stat for Irak og Levanten«.

18. december 2014 blev Jacob El-Ali sigtet for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, der straffer billigelse af terror med op til to års fængsel. I oktober 2015 blev han dertil sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser, i dette tilfælde paragraf 114e, for at »fremme Islamisk Stats (IS) virksomhed« for at kæmpe for terrorbevægelsen og for at have planlagt indrejse for mindst én anden kriger.

Strafferammen var dengang op til seks års fængsel.

Jacob El-Ali »Jeg ville ikke på nogen måde risikere selv at ende sådan.«

På et af de billeder, som Jacob El-Ali delte på Facebook i 2014, sidder han på knæ og peger med højre hånd på et afhugget hoved. På to andre står han ved et hegn og peger på afhuggede hoveder, der er sat på spyd, mens hovedløse kroppe hænger fastgjort til hegnet. Flere billeder bærer præg af frisk blod og blev uploadet til Facebook klokken 00.04 den 26. juli 2014.

»Ligene blev læsset af i rundkørslen og korsfæstet«

Få timer tidligere havde styrker fra Islamisk Stat angrebet og indtaget en militærbase i byen Raqqa i det nordlige Syrien. Her dræbte, lemlæstede og halshuggede terrorbevægelsen et ukendt antal soldater fra den syriske hær.

Mindst 80 blev dræbt og flere end 200 meldt savnet. Andre videoer, der i perioden blev publiceret af Islamisk Stat, viser lig og afhuggede hoveder sat fast til hegnet rundt om en plads i det centrale Raqqa, der i en lang periode var centrum for Islamisk Stats henrettelser, afhugninger af hoveder, korsfæstelser og skænding af lig.

En sammenligning af Jacob El-Alis billeder og andre billeder af hegnet ved pladsen efterlader ingen tvivl om, at der begge steder er tale om den såkaldte Paradisplads i Raqqa.

Centralt i den syriske by Raqqa ligger en rundkørsel med en lille park og et springvand i midten, hvor byens børn på varme dage legede i vandet. Rundkørslen blev kaldt Paradispladsen, før Islamisk Stat overtog byen og korsfæstede døde krigsfanger på det særegne jernhegn om pladsen. Danskeren Jacob El-Ali delte i juli 2014 billeder online af sig selv fra denne plads med afhuggede hoveder og skændede lig i baggrunden. Fold sammen Læs mere Læs mere

Jacob El-Ali har tidligere i et interview til Berlingske medgivet, at det var syriske soldater fra disse kampe, som blev spiddet i rundkørslen i Raqqa.

»De kom med deres lig og smed dem der i rundkørslen, og så blev de korsfæstet. De var døde i forvejen. Det var den måde, ISIS (andet navn for Islamisk Stat, red.) festede på, når de havde en sejr,« sagde danskeren i 2019.

Jacob El-Ali erkendte også, at han på det tidspunkt var en del af Islamisk Stat, og at han var i Raqqa, men at han tog billederne for at undgå selv at blive halshugget:

»Jeg ville ikke på nogen måde risikere selv at ende sådan. Det værste er, hvis man bliver tortureret levende. Så hellere dø.«

Slut dig til den sorte fane eller dø

Jacob El-Alis forklaring er, at han blev tvunget til at tilslutte sig Islamisk Stat, da hans deling i Den Frie Syriske Hær blev overmandet af de militante islamister. Valget mellem at blive henrettet eller lade sig indrullere under den sorte fane var nemt, siger Jacob El-Ali, for han ville ikke dø.

Han har dertil i et langt interview til Weekendavisen forklaret, at han under sin tid i Islamisk Stat spionerede mod terrorgruppen og leverede oplysninger om forestående IS-angreb til den syriske opposition, hvilket avisen flere steder fik bekræftet.

Jacob El-Alis familiebaggrund er palæstinensisk, men han er dansk statsborger. Det rødbedefarvede pas blev dog angiveligt inddraget af Islamisk Stat. Han har efter eget udsagn tidligere i livet haft psykiske problemer, og han har fortalt, at han i Danmark arbejdede i en cykelbutik og på pizza- og shawarmarestauranter.

I det interview, Berlingske gennemførte med Jacob El-Ali, svarede han beredvilligt på spørgsmål om tiden i Islamisk Stat, men havde svært ved at huske specifikke detaljer og situationer.

Han forklarede det blandt andet med, at han i perioder bedøvede sig med stoffet Tramadol, et opioidpræparat til smertelindring, for at kunne leve med de makabre syn, der mødte ham i IS-kalifatet.

»Det hele begyndte at virke som en slags drøm. Eller mareridt. Sandheden er svær at se. Eller hård rettere sagt,« lød det fra Jacob El-Ali.

Den aften i Raqqa, hvor han uploadede billederne, havde han været i byen.

»Jeg havde været ude at spise, og så tog vi de billeder der. Jeg tror, de havde været døde en time eller to, tre måske, men ikke mere, for ligene var ikke stive,« siger Jacob El-Ali.

Han afviste selv at have taget del i parteringen.

»Jeg tror, soldaterne gjorde det. De plejer som regel efter en kamp at skære hovederne af nogle af fjendens soldater,« forklarede han.