Internt opgør i hemmelig loge: Medlemmer kræver stormesters afgang

»Råddenskaben« og »diktatorisk ledelse« har sneget sig ind i den Den Danske Frimurerorden.

Det mener flere hundrede logebrødre, der ønsker et opgør med stormesteren, Walter Schwartz, og en ny kultur, hvis ordenen skal overleve.

Det skriver Politiken.

Medlemmerne beskylder stormesteren for en enevældig ledelse. Hvis ikke stormesteren går af, vil flere af de 7.500 medlemmer selv trække sig, melder de.

»Frimurerordenen lover broderskab, men ofte møder man kun råddenskab,« udtaler Flemming Westergaard, der indtil 2017 var frimurerleder i Sønderjylland til Politiken. Han trak sig som følge af den »rådne« kultur i ordenen.

Udover stormesterens afgang og en ny kultur ønsker logebrødrene, at den ekskluderede højtstående frimurerleder, Johnnie La Fontaine, bydes velkommen i ordenen igen. Han blev ekskluderet tidligere på efteråret af stormesteren. Årsagen dertil var en hård kritik af Walter Schwartz.

Walter Schwartz kritiseres samtidig skarpt for sin udnævnelse af den dømte Mogens Mortensen som tilsynsmester. Han stod i spidsen for Tønder Bank, da den krakkede. Mogens Mortensen har efter Politikens artikler og urolighederne i ordenen valgt at trække sig.

Ønsker modernisering

Det ekskluderede medlem, Johnnie La Fontaine, mener, at det ikke kun er behov for et opgør med stormesteren: Der er behov for modernisering af hele ordenen.

»Vi skal passe på vores ritualer, men ellers skal ordenen være mere åben. Det gælder omkring økonomien, driften af logerne og valg af folk til embeder. Når ordenen i dag skal ud og rekvirere nye medlemmer, googler folk den danske frimurerorden, og så læser de om alle disse magtkampe,« siger han.

Den Danske Frimurerorden er ene og alene ledet af formanden, stormesteren, der er suveræn i sine bestemmelser. Ordenen har hverken en bestyrelse eller afholder generalforsamlinger. Formanden vælges af et et mindre udvalg, hvor medlemmerne hovedsageligt er udpeget af foreningens tidligere formænd.

Den tidligere logebror Flemming Westergaard sammenligner frimurerlogens organisering med, hvordan det gøres i Nordkorea.

»Er det ikke samfundsmæssigt et problem, at der i dagens Danmark findes lukkede ordener og foreninger som Den Danske Frimurerorden, der virker lige så lukket som Nordkorea med en nidkær, enevældig, autokratisk leder,« spørger Flemming Westergaard ifølge Politiken.

Han efterspørger mere medlemsdemokrati og offentlig kontrol.

Frimurerordenen består alene i Danmark af mere end 90 loger, der tæller omkring 7.500 medlemmer. Det er kun mænd, der kan optages i ordenen. Ved optagelse skal alle medlemmer aflægge et tavshedsløfte.

Den danske orden blev stiftet tilbage i 1743.