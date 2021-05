Inger Støjbergs »gode veninde« er ny norsk partileder – og opfordrer Norge til at lade sig inspirere af Mette Frederiksen

På Christiansborg hører Inger Støjbergs fremtid til tidens store, ubesvarede spørgsmål. Går den tidligere Venstre-næstformand og udlændinge- og integrationsminister over til de ihærdige bejlere i Dansk Folkeparti, melder hun sig ind i Nye Borgerlige – eller finder hun på noget helt tredje?

På den anden side af Skagerrak har kvinden, der er blevet kaldt for »Norges Inger Støjberg«, til gengæld i denne weekend taget det næste skridt i sin politiske karriere.

Og det gik ikke stille af sig, må man blandt andet forstå på NRK, der er Norges svar på DR.

På et digitalt landsmøde blev den tidligere norske justits-, indvandrings- og integrationsminister Sylvi Listhaug således valgt til leder af Fremskrittspartiet, der ligesom sin hedengangne danske navnesøster opstod i 1970erne i protest mod stigende skatter, men i dag tillige er kendt for den nok mest indvandringskritiske politik i det norske parlament, Stortinget.

Og i sidstnævnte debat har få norske politikere været et lige så fremtrædende ansigt som Sylvi Listhaug, der som norsk indvandrings- og integrationsminister fra 2015 til 2018 besad posten i samme periode, som Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister herhjemme. Og de to politikere er flere gange blevet sammenlignet med hinanden i både dansk og norsk presse.

Inger Støjberg har da også tidligere kaldt Sylvi Listhaug for »min gode veninde og kollega«, og som ministre drog de to politikere i sin tid på udlændingepolitiske studieture hos hinanden.

Da Sylvi Listhaug i 2018 måtte trække sig som minister, efter at hun i et Facebook-opslag skrev, at »Ap (Arbeiderpartiet, red.) mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end national sikkerhed«, affødte det desuden et Facebook-opslag fra Inger Støjberg, der tog sin kollega i forsvar og mente, at der var tale om en »fuldstændig overdreven og hysterisk debat«.

»Danmark står på første række, når det handler om at føre en stram indvandringspolitik ud i livet,« erklærede Sylvi Listhaug i 2019, og lørdag blev hun så formelt valgt til at efterfølge Siv Jensen som Fremskrittspartiets leder.

»Et kapløb om at plage almindelige mennesker«

Der er stortingsvalg i Norge til september, og her venter der Sylvi Listhaug en betydelig opgave. Ifølge avisen VG står Fremskrittspartiet ifølge meningsmålingerne til det dårligste valg i 28 år.

I sin første formandstale søndag tog Listhaug ifølge NRK så »et kraftigt opgør med alt fra norsk klimapolitik, indvandring og det, hun kalder et angreb på vores værdier«.

Lyder det bekendt?

Da Inger Støjberg i januar måtte trække sig som Venstres næstformand på et ekstraordinært landsmøde, erklærede hun i sin afskedstale, at »der skal være plads til at sige, at klimapolitik er vigtigt, men det må ikke stå over alt andet«:

»Svaret kan aldrig blive mindre landbrug og flere CO 2 -afgifter. Vi skal altså kunne spise en frikadelle og en bøf uden at blive skældt ud. Vi skal jo altså også leve.«

Ligesom Støjberg bedyrede, at »der skal være plads til, at vi siger det ligeud: Danmark skal ikke tilpasse sig islam«.

I sin tiltrædelsestale søndag gjorde Sylvi Listhaug det klart, at Norge »selvsagt« skal nedbringe sine udledninger, men ifølge NRK langede hun også hårdt ud efter landets klimapolitiske venstrefløj – ikke mindst miljøpartiet De Grønne.

»De kan kalde sig grønne. De kan kalde sig røde. Men til syvende og sidst er de overformynderiske socialister, som ønsker at styre os i et og alt,« sagde Listhaug og kaldte den norske klimapolitik »præget af symboler, påbud og forbud«:

»Det virker, som om det er et kapløb om at plage almindelige mennesker mest mulig.«

Kalder Tesfaye-citater »musik i mine ører«

Sylvi Listhaug erklærede tillige, at norsk indvandrings- og integrationspolitik »har spillet fuldstændig fallit« – blandt andet med henvisning til høje smittetal blandt etniske minoriteter under coronakrisen.

Fremskrittspartiet foreslår nu i sit nye partiprogram et asylsystem lig det, den danske S-regering ønsker, hvor mennesker, der søger asyl i Norge, skal sendes til et tredjeland, hvor deres asylansøgninger kan blive behandlet.

Herhjemme har det i de seneste uger vakt opsigt, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i slutningen af april drog til Rwanda og indgik en løst formuleret samarbejdsaftale om blandt andet asylområdet.

Tidligere på ugen henviste Sylvi Listhaug da også eksplicit til den danske regering, da hun bad Norges socialdemokratiske Arbeiderpartiet lade sig inspirere.

»Det er vældig synd, at Arbeiderpartiet ikke lytter til sit danske søsterparti, Socialdemokratiet. Fremskrittspartiet står langt tættere på dem, end Arbeiderpartiet gør,« sagde hun ifølge den norske avis Dagbladet.

Avisen skrev tilmed, at »når Listhaug skal høre noget, hun virkelig nyder, sætter hun en plade på med citater fra danskernes udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye«.

»Det er musik i mine ører,« som Listhaug bedyrede.